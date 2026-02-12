Trung Quốc giảm áp lực thương mại đối với các sản phẩm sữa của EU

Ngày 12/2, Trung Quốc thông báo sẽ áp mức thuế quan đối với một số sản phẩm sữa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) thấp hơn đáng kể so với dự kiến ban đầu.

Mức thuế mới dao động từ 7,4-11,7%, sẽ có hiệu lực từ ngày 13/2 và kéo dài trong 5 năm.

Chính phủ Trung Quốc đưa ra quyết định trên sau khi kết thúc cuộc điều tra chống trợ cấp được khởi xướng từ tháng 8/2024 trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa EU và Trung Quốc trở nên căng thẳng.

Châu Âu cho rằng thủ tục điều tra của Trung Quốc là biện pháp trả đũa sau khi EU tuyên bố áp mức thuế cao đối với xe điện Trung Quốc.

Theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc, kết luận cuộc điều tra của nước này cho rằng một số sản phẩm sữa của EU đã được hưởng trợ cấp, gây “thiệt hại thực sự cho ngành công nghiệp sữa của Trung Quốc.”

Do đó, Trung Quốc áp thuế đối với nhiều loại sản phẩm của châu Âu như phômai tươi, phômai chế biến, phômai xanh, cũng như một số loại sữa và kem.

Trước đó, Trung Quốc áp các mức thuế tạm thời trong khung từ 21,9-42,7%, có hiệu lực từ tháng 12/2025. Ngoài các mặt hàng liên quan đến sữa, Bắc Kinh cũng đang nhắm tới rượu cognac và một số loại rượu mạnh khác của châu Âu.

Trong khi đó, EU cáo buộc Trung Quốc trợ cấp cho ngành thép, tạo dư thừa công suất lớn gây nguy cơ cho ngành công nghiệp châu Âu./.

