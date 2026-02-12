Thị trường việc làm tại Mỹ đã bất ngờ tăng tốc trong tháng 1

Tăng trưởng việc làm tại Mỹ đã bất ngờ tăng tốc trong tháng 1/2026 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,3%, những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động ổn định và có thể tạo dư địa để Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục giữ nguyên lãi suất để theo dõi diễn biến lạm phát.

Báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 11/2 cho biết lĩnh vực phi nông nghiệp đã tăng thêm 130.000 việc làm trong tháng 1/2026, sau khi mức tăng của tháng 12/2025 được điều chỉnh giảm còn 48.000 việc làm. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,3%, từ mức 4,4% của tháng 12.

Việc làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tăng 82.000, trải rộng trong các dịch vụ chăm sóc ngoại trú, bệnh viện, cơ sở điều dưỡng và chăm sóc nội trú.

Lĩnh vực hỗ trợ xã hội tăng thêm 42.000 việc làm, trong khi ngành xây dựng bổ sung 33.000 việc làm, nhờ tuyển dụng các nhà thầu chuyên ngành phi dân dụng, được một số nhà kinh tế cho là liên quan đến các trung tâm dữ liệu cần thiết để vận hành trí tuệ nhân tạo.

Lĩnh vực dịch vụ chuyên môn và kinh doanh cũng tăng 34.000 việc làm. Tuyển dụng trong ngành sản xuất và bán lẻ phục hồi nhẹ.

Tuy nhiên, lĩnh vực tài chính tiếp tục mất thêm 22.000 việc làm, trong khi việc làm tại các cơ quan chính phủ liên bang giảm thêm 34.000. Việc làm trong chính phủ liên bang đã giảm 327.000 kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 10/2024.

Tuy nhiên, mức tăng việc làm cao nhất trong 13 tháng được Bộ Lao động báo cáo hôm 11/2 có thể đã khuếch đại sức khỏe của thị trường lao động Mỹ, khi các điều chỉnh cho thấy nền kinh tế chỉ tạo thêm 181.000 việc làm trong năm 2025, thay vì 584.000 như ước tính trước đó. Con số này chỉ bằng một phần nhỏ so với mức 1,459 triệu việc làm được tạo ra trong năm 2024.

Các nhà kinh tế đánh giá những chính sách thương mại và nhập cư cứng rắn của Tổng thống Donald Trump tiếp tục phủ bóng lên thị trường lao động, đồng thời cảnh báo không nên xem mức tăng bảng lương trong tháng 1 là dấu hiệu của một sự thay đổi đáng kể về điều kiện kinh tế.

Họ lưu ý rằng các chỉ số khác, bao gồm số lượng vị trí tuyển dụng, cho thấy thị trường lao động còn yếu, và tăng trưởng việc làm vẫn tập trung chủ yếu ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội.

Thị trường tài chính đã giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay sau khi dữ liệu được Bộ Lao động công bố. Tháng trước, Fed đã giữ nguyên lãi suất chuẩn trong khoảng 3,50-3,75%./.

Tổng thống Mỹ đăng tải dữ liệu thị trường việc làm trước giờ công bố chính thức Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải dữ liệu thị trường lao động trước giờ công bố chính thức, gây chú ý và tranh luận về quy trình tiết lộ thông tin kinh tế.