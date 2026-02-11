Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác thương mại nông sản

Thương mại nông sản giữa Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, với kim ngạch năm 2025 đạt 18,23 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,6 tỷ USD).

Số liệu của Sở Nông nghiệp và Nông thôn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, cho thấy kim ngạch nhập khẩu nông sản từ Việt Nam đạt 12,09 tỷ nhân dân tệ, tăng 10,8% so với cùng kỳ, phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng nông sản khu vực.

Giai đoạn 2022-2025, thương mại nông sản hai bên duy trì mức tăng trưởng bình quân 15,2% mỗi năm, trong đó trái cây tiếp tục là lĩnh vực hợp tác trọng tâm.

Nhờ lợi thế địa lý và hạ tầng logistics, Quảng Tây đang nổi lên như một trung tâm trung chuyển và tập kết quan trọng, đưa trái cây Việt Nam vào thị trường Trung Quốc, đồng thời kết nối nông sản Trung Quốc với các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Các mặt hàng Quảng Tây xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu gồm tỏi, hành tây, cam quýt lai, dưa, khoai tây và thủy sản; trong khi Việt Nam xuất khẩu sang Quảng Tây nhiều sản phẩm giá trị cao như sầu riêng tươi, tôm hùm, tinh bột sắn và bột cá làm thức ăn chăn nuôi.

Hợp tác chuỗi ngành nông nghiệp giữa hai bên ngày càng bền vững thông qua việc xây dựng Khu hình mẫu hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Trung Quốc (Quảng Tây) tại tỉnh Bắc Giang, cùng các khu thí điểm hợp tác mở cửa đối ngoại nông nghiệp tại Bằng Tường, Đông Hưng và Bách Sắc (Quảng Tây).

Nông nghiệp thông minh đang trở thành điểm nhấn mới trong hợp tác song phương. Tập đoàn Dương Tường của Quảng Tây đã triển khai dự án chăn nuôi lợn số hóa toàn chuỗi đầu tiên tại Việt Nam.

Trong khi đó, các giải pháp công nghệ của Tập đoàn Tiệp Giai Nhuận được áp dụng tại nhiều vùng trồng cây ăn quả, giúp nâng tỷ lệ trái cây cao cấp lên khoảng 30%.

Ngoài ra, dự án Khu hợp tác nghề cá thông minh Trung Quốc (Quảng Tây)-Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh cũng đã hỗ trợ vận hành lồng nuôi biển sâu thông minh đầu tiên ở Vịnh Hạ Long.

Bước sang năm 2026, Quảng Tây dự kiến đẩy mạnh đào tạo các chủ thể chất lượng cao trong thương mại nông nghiệp quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kho ngoại quan nông sản ở nước ngoài, mở rộng kênh hợp tác với Việt Nam và ASEAN, đồng thời thúc đẩy cơ chế Hội nghị liên tịch giữa lãnh đạo ngành nông nghiệp Quảng Tây và 4 tỉnh biên giới của Việt Nam.

Những nỗ lực này nhằm đưa hợp tác nông nghiệp Quảng Tây-Việt Nam phát triển theo hướng chất lượng cao, bền vững và gắn với đổi mới công nghệ./.

