Diễn đàn đối thoại Thanh niên Việt-Trung về kiến tạo tương lai xanh

Ngày 9/2, Diễn đàn đối thoại Thanh niên Việt-Trung với chủ đề “Hội tụ sức mạnh thanh niên, cùng kiến tạo tương lai xanh" đã được tổ chức tại thành phố Quế Lâm, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Diễn đàn có sự tham dự của đông đảo thanh niên, doanh nhân trẻ của hai tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng của Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Diễn đàn không chỉ là dịp để thanh niên hai nước gặp gỡ, thắt chặt tình hữu nghị, mà còn là nơi để thanh niên hai nước cùng nhau trao đổi, chia sẻ một mục tiêu chung: phát triển bền vững vì tương lai xanh.

Tại diễn đàn, đại biểu của thanh niên hai nước Việt-Trung cho rằng biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường đang yêu cầu các quốc gia phải tăng cường năng lực quản trị dựa trên tri thức và công nghệ.

Trong khi đó, Trung Quốc là nước có nhiều kinh nghiệm trong phát triển năng lượng tái tạo và quản lý đô thị thông minh; Việt Nam có lợi thế về nguồn nhân lực trẻ và khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới. Đây là những nền tảng quan trọng để thanh niên hai nước mở rộng hợp tác thực chất trong thời gian tới.

Trình bày tham luận tại buổi đối thoại, Phó Giáo sư Mạnh Tiểu Phi thuộc Học viện Chủ nghĩa Marx thuộc Đại học Sư phạm Quảng Tây nhấn mạnh bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sức sản xuất, cải thiện môi trường sinh thái chính là phát triển sức sản xuất. Đây chính là cơ hội phát triển của Quảng Tây, phát triển hài hòa giữa phát triển kinh tế-xã hội với bảo vệ môi trường sinh thái thông qua thực hiện đổi mới sáng tạo khoa học-công nghệ để ứng dụng vào các lĩnh vực nông nghiệp sinh thái, tài chính xanh, phát thải carbon thấp và thiết kế bền vững.

Chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai dự án bảo vệ dòng sông Ly Giang của Thanh niên thành phố Quế Lâm, chị Vu Tuyền - thanh niên tình nguyện của dự án, cho biết muốn thúc đẩy bảo vệ môi trường sinh thái phải bảo đảm cuộc sống hàng ngày của người dân và người dân được thụ hưởng lợi ích khi tham gia công tác bảo vệ môi trường. Từ đó, người dân sẽ chuyển hóa quan điểm cuộc sống xanh thành thói quen thường nhật và phong trào bền vững trong xã hội.

Anh Hoàng Quốc Việt, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thuế tỉnh Quảng Ninh trình bày tham luận tại diễn đàn. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Về phía Việt Nam, đại diện đến từ Quảng Ninh - một địa phương biên giới có vị trí quan trọng trong hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Trung Quốc, anh Hoàng Quốc Việt, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thuế tỉnh Quảng Ninh, cho rằng phát triển xanh không thể tiếp cận bằng những giải pháp đơn lẻ, mà cần một hệ thống tư duy thống nhất, được triển khai đồng bộ từ hoạch định đến thực thi và dựa trên 3 trụ cột chính: tư duy xanh, quản trị xanh và hành động xanh.

Anh Hoàng Quốc Việt nhấn mạnh bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm đạo đức, mà là lựa chọn chiến lược cho phát triển lâu dài. Thanh niên không chờ đến khi được giao nhiệm vụ, mà chủ động tham gia vào quá trình kiến tạo chính sách và đổi mới phương thức quản trị. Chuyển đổi xanh gắn với chuyển đổi số, nếu được dẫn dắt bởi trí tuệ và trách nhiệm của thế hệ trẻ sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần gìn giữ môi trường, củng cố hòa bình và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.

Anh Hoàng Quốc Việt bày tỏ hy vọng rằng thanh niên hai nước sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn các hoạt động trao đổi, không chỉ dừng lại ở giao lưu, mà mở rộng sang đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm quản trị số và các mô hình phát triển xanh phù hợp với điều kiện của mỗi nước.

Trong khi đó, anh La Văn Dũng, một thanh niên khởi nghiệp của tỉnh Cao Bằng, cho biết thời gian qua, thanh niên Cao Bằng luôn tích cực phối hợp với thanh niên Quảng Tây trong các hoạt động giao lưu, tuyên truyền bảo vệ môi trường khu vực biên giới, cùng nhau giữ gìn dòng sông, cánh rừng và hệ sinh thái chung - những giá trị thiên nhiên gắn kết thanh niên hai nước.

Nhân dịp này, anh La Văn Dũng cũng đề xuất một số nội dung để thanh niên Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là thanh niên hai tỉnh Cao Bằng và Quảng Tây cùng trao đổi và hợp tác góp phần phát triển bền vững vì tương lại xanh như tăng cường các chương trình giao lưu, học tập kinh nghiệm về bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh, du lịch sinh thái; phối hợp tổ chức các chiến dịch thanh niên bảo vệ môi trường tại khu vực biên giới; chia sẻ mô hình, sáng kiến thanh niên về khởi nghiệp xanh, chuyển đối số gắn với phát triển bền vững; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về trách nhiệm chung trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu./.

