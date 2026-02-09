Tàu chạy qua cầu Long Biên chính thức hoạt động từ tối 9/2

Tối 9/2, ngành đường sắt đã chính thức thông tàu chạy qua cầu Long Biên.

Trong tối cùng ngày, tàu HP2 tuyến Hà Nội-Hải Phòng được vào ga Hà Nội bình thường.

Tàu LP7/LP8 từ Hà Nội-Hải Phòng/Hải Phòng-Hà Nội xuất phát và kết thúc hành trình tại ga Long Biên. Hành khách có xe máy vẫn sang ga Gia Lâm để đi tàu.

Từ ngày 10/2, từ Hải Phòng đi Hà Nội, tàu LP2 xuất phát ga Hải Phòng lúc 6 giờ 5 phút, đến ga Hà Nội lúc 8 giờ 50 phút.

Tàu LP6 xuất phát ga Hải Phòng lúc 9 giờ 10 phút, đến ga Hà Nội lúc 11 giờ 52 phút.

Tàu LP8 xuất phát ga Hải Phòng lúc 15 giờ, đến ga Long Biên lúc 17 giờ 40 phút (thứ Bảy, Chủ Nhật, lễ, Tết đến ga Hà Nội là ga cuối cùng).

Tàu LP10 xuất phát ga Hải Phòng lúc 16 giờ 20 phút, đến ga Hà Nội lúc 19 giờ 3 phút (chỉ chạy ngày Chủ Nhật).

Tàu HP2 xuất phát ga Hải Phòng lúc 18 giờ 40 phút, đến ga Hà Nội lúc 21 giờ 15 phút.

Từ Hà Nội đi Hải Phòng, tàu HP1 xuất phát ga Hà Nội lúc 6 giờ, đến ga Hải Phòng lúc 8 giờ 25 phút.

Tàu LP3 xuất phát ga Hà Nội lúc 9 giờ 25 phút, đến ga Hải Phòng lúc 12 giờ.

Tàu LP5 xuất phát ga Hà Nội lúc 15 giờ 15 phút, đến ga Hải Phòng lúc 18 giờ.

Tàu LP7 xuất phát ga Long Biên lúc 18 giờ 20 phút, đến ga Hải Phòng lúc 18 giờ (thứ Bảy, Chủ Nhật, lễ, Tết xuất phát ga Hà Nội lúc 18 giờ 10 phút).

Tuyến Hải Dương đi Hải Phòng, tàu HP15 xuất phát ga Hải Dương lúc 6 giờ 20 phút, đến ga Hải Phòng lúc 7 giờ 20 phút.

Tàu HP16 xuất phát ga Hải Phòng lúc 17 giờ 30 phút, đến ga Hải Dương lúc 18 giờ 35 phút.

Trước đó, ngay sau khi ghi nhận sự cố từ tối 2/2, ngành đường sắt đã phong tỏa khu gian Hà Nội-Gia Lâm, đồng thời điều chỉnh lộ trình các đoàn tàu khách và tàu hàng qua khu vực để bảo đảm an toàn công trình và an toàn giao thông.

Riêng tuyến Hà Nội-Hải Phòng được tổ chức đón, trả khách tại ga Gia Lâm nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hành khách./.

