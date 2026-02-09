Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh lịch hoạt động metro và xe buýt dịp Tết

Sáng 9/2, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh) chính thức công bố kế hoạch tổ chức vận tải hành khách công cộng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026.

Để phục vụ người dân tham gia các hoạt động vui chơi tại trung tâm thành phố và xem bắn pháo hoa giao thừa, tuyến metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên sẽ tăng cường lượt tàu và kéo dài thời gian hoạt động.

Trong suốt dịp Tết, metro số 1 sẽ vận hành tổng cộng 4.808 lượt tàu. Trong các ngày nghỉ Tết, metro số 1 tăng thời gian phục vụ, từ 5 giờ đến 23 giờ (riêng ngày mùng Một bắt đầu từ 0 giờ 34 phút).

Đêm giao thừa (rạng sáng mùng Một), tàu sẽ hoạt động sớm từ 0 giờ 34 phút tại ga Ba Son (lượt đầu tiên), 0 giờ 38 phút tại ga Nhà hát Thành phố lượt thứ hai và từ 0 giờ 42 phút trở đi tại ga Bến Thành. Thời gian giãn cách khoảng 6 phút/chuyến để giải tỏa hành khách sau khi xem trình diễn pháo hoa.

Hoạt động xe buýt cũng được điều chỉnh theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ 7/2-13/2), Trung tâm điều chỉnh linh hoạt 106 tuyến có trợ giá để đáp ứng nhu cầu tăng cao tại các bến xe, sân bay. Giai đoạn 2 (14/2-21/2), giảm tần suất chung trên toàn hệ thống do học sinh, sinh viên nghỉ Tết (tổng giảm khoảng 75.883 chuyến).

Tuy nhiên, các tuyến kết nối khu vui chơi, lễ hội và trung tâm vẫn được ưu tiên đảm bảo.

Ngày 29 tháng Chạp, các tuyến kết nối bến xe và các tuyến số 9, 47, 20 và 74 kết thúc lúc 17 giờ; các tuyến khác kết thúc lúc 12 giờ. Ngày mùng Một Tết (17/2), xe buýt bắt đầu hoạt động từ 8 giờ và kết thúc lúc 17 giờ. Trong giai đoạn 3 (22/2-26/2), Trung tâm sẽ phục hồi thông số hoạt động của 108 tuyến để đón người dân quay lại thành phố.

Khách chờ tàu metro tuyến số 1 tại ga Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Liên quan đến tuyến kết nối sân bay Tân Sơn Nhất, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng sẽ đảm bảo hoạt động đúng biểu đồ, sẵn sàng giải tỏa hành khách khi nhu cầu tăng đột biến. Đơn vị cũng tăng cường công tác phối hợp điều động xe buýt để hỗ trợ các bến xe khách khi cần thiết.

Do đặc thù kết nối các trường đại học, các tuyến xe buýt số 50, 52 tạm ngưng hoạt động từ ngày 9/2 đến 23/2; tuyến 166 tạm ngưng từ 16/2 đến 19/2. Các tuyến xe buýt không trợ giá số 5, 60-2, 61-3, 60-5, 171 cũng sẽ tạm ngưng trong những ngày Tết.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng khuyến khích người dân truy cập thông tin qua website buyttphcm.com.vn; ứng dụng di động MultiGo; Tổng đài hỗ trợ 1022 (nhánh số 9); fanpage “Trung tâm GTCC TP.HCM”; Youtube “Trung tâm QLGTCC TPHCM”./.

Miễn phí vé Metro Bến Thành-Suối Tiên trong hai ngày cao điểm 16-17/2 Hành khách sử dụng thẻ Căn cước hoặc Căn cước công dân gắn chip; mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC; nhận miễn phí vé giấy có chứa mã QR tại các máy kiosk tự động để qua cổng soát vé.