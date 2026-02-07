Tạm dừng tàu qua cầu Long Biên do sự cố hư hỏng kết cấu

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải (đơn vị quản lý cầu) vừa phát hiện hư hỏng tại nút dàn thép mạ thượng (giữa ô 10 và ô 11) thuộc nhịp 18 cầu Long Biên.

Ngay sau khi ghi nhận sự cố, ngành đường sắt đã phong tỏa khu gian Hà Nội-Gia Lâm, đồng thời điều chỉnh lộ trình các đoàn tàu khách và tàu hàng qua khu vực để đảm bảo an toàn công trình và an toàn giao thông.

Riêng tuyến Hà Nội-Hải Phòng được tổ chức đón, trả khách tại ga Gia Lâm nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hành khách.

Cùng với việc điều tiết vận tải, lực lượng chức năng tổ chức cảnh giới, phòng vệ hai bên cầu 24/24 giờ để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho hay, việc sửa chữa khẩn cấp đang được triển khai với phương án thay thế toàn bộ các bản thép tiếp điểm và gia cố nút dàn thép mạ thượng tại nhịp 18.

Dự kiến công tác này hoàn thành vào ngày 11/2, sau đó tiến hành chạy thử tải trước khi vận hành trở lại./.



