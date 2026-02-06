Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Hội chợ Mùa Xuân 2026

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm huyện Đông Anh, Hà Nội. Dù những ngày đầu lượng khách chưa đông, nhưng dự báo vào dịp cuối tuần và cận Tết, lưu lượng người và phương tiện sẽ tăng mạnh.

Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an xã Đông Anh đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ sớm. Các chốt phân luồng cố định được bố trí tại cổng chính và các nút giao trọng điểm; lực lượng tuần tra lưu động thường xuyên kiểm soát, xử lý ùn tắc và sự cố phát sinh.

Đồng thời, các tổ công tác hóa trang được triển khai nhằm phòng ngừa trộm cắp, móc túi. Sau 3 ngày đầu, tình hình an ninh trật tự ổn định, chưa ghi nhận vụ việc phức tạp, tạo điều kiện để người dân yên tâm tham quan, mua sắm dịp cận Tết./.