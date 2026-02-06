Xã hội

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Hội chợ Mùa Xuân 2026

Cảnh sát Giao thông và Công an xã Đông Anh chủ động phân luồng, bố trí chốt, tuần tra khép kín, ứng dụng camera nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Hội chợ 2026.

Hằng Trần
Lực lượng Cảnh sát Giao thông và Công an cơ sở phối hợp tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến trọng điểm. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Lực lượng Cảnh sát Giao thông và Công an cơ sở phối hợp tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến trọng điểm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm huyện Đông Anh, Hà Nội. Dù những ngày đầu lượng khách chưa đông, nhưng dự báo vào dịp cuối tuần và cận Tết, lưu lượng người và phương tiện sẽ tăng mạnh.

Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an xã Đông Anh đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ sớm. Các chốt phân luồng cố định được bố trí tại cổng chính và các nút giao trọng điểm; lực lượng tuần tra lưu động thường xuyên kiểm soát, xử lý ùn tắc và sự cố phát sinh.

Đồng thời, các tổ công tác hóa trang được triển khai nhằm phòng ngừa trộm cắp, móc túi. Sau 3 ngày đầu, tình hình an ninh trật tự ổn định, chưa ghi nhận vụ việc phức tạp, tạo điều kiện để người dân yên tâm tham quan, mua sắm dịp cận Tết./.

(Vietnam+)
#Bảo đảm trật tự an toàn giao thông #Phương án phân luồng Hội chợ #Ứng dụng camera giám sát #An ninh trật tự dịp Tết #Chốt kiểm soát và tuần tra #Phòng ngừa tội phạm và móc túi #Tăng cường kiểm soát lưu lượng #An toàn trong các sự kiện lớn TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

HỘI CHỢ MÙA XUÂN 2026

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cán bộ xã Yên Sơn (Tuyên Quang) kiểm tra, rà soát danh sách cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, bảo đảm chính xác, đúng quy định trước ngày bầu cử. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Tuyên Quang sẵn sàng cho Ngày hội non sông

Tỉnh Tuyên Quang khẩn trương, nghiêm túc và đồng bộ triển khai các phần việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.