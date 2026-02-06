Xã hội

Hà Nội: Dập tắt đám cháy bắt nguồn từ nhà bếp tại chung cư Ecohome 2

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại căn bếp của căn hộ tầng 9, chung cư Ecohome 2, phường Đông Ngạc (Hà Nội), khiến nhiều người hoảng sợ, vội vã di dời.

Khói đen bao trùm cả căn hộ. (Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN)
Khoảng 8 giờ 30 ngày 6/2, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại căn hộ tầng 9, chung cư Ecohome 2, phường Đông Ngạc (Hà Nội) khiến nhiều người hoảng sợ, vội vã di dời.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dập tắt đám cháy.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát từ căn bếp của căn hộ trên tầng 9, tòa C2 của khu chung cư.

“Lửa nhanh chóng bùng lên kèm theo khói đen trùm kín căn hộ. Chúng tôi vội di dời xuống tầng 1 và thông báo cho lực lượng chức năng," một nhân chứng cho biết.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) đã điều động nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường, phối hợp với Công an phường Đông Ngạc tổ chức chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Sau khoảng 20 phút, lực lượng chức năng cơ bản khống chế được đám cháy.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ./.

#Đám cháy #Hỏa hoạn #Chung cư #Hà Nội TP. Hà Nội
