Khởi công xây điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới tỉnh Lâm Đồng

Ngày 6/2, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ khởi công xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới tại xã Quảng Trực.

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo, cán bộ Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới tại xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 2ha tại bon Bu Dăr, xã Quảng Trực. Đây là điểm dân cư được cộng đồng người M’Nông tại địa phương mong đợi nhiều năm nay. Tổng kinh phí dự kiến hơn 14 tỷ đồng, trong đó Quân khu 7 hỗ trợ hơn 8 tỷ đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 6 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, đơn vị thi công sẽ xây dựng 60 căn nhà, mỗi căn có diện tích gần 100m2, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các hộ dân sinh sống tại khu vực biên giới. Mỗi căn nhà được hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 triệu đồng và mỗi hộ dân thụ hưởng cũng được hỗ trợ bò sinh sản, tivi và một số vật dụng khác.

Tại Lễ khởi công, Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7, nhấn mạnh Quân khu 7 là địa bàn chiến lược trọng yếu về quốc phòng-an ninh với đường biên giới đất liền dài 768km (giáp Campuchia). Việc xây dựng các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới tại xã Quảng Trực có ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần hình thành thế trận quân-dân gắn bó. Các điểm dân cư này vừa góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh vừa ổn định đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết xã Quảng Trực là địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, hạ tầng chưa đồng bộ. Việc xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới giúp người dân ổn định nơi ở. Đây là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với nhân dân vùng biên.

Ông đề nghị các đơn vị thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phối hợp hỗ trợ triển khai, đảm bảo công trình được đưa vào bàn giao kịp tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Cũng trong sáng 6/2, Đoàn công tác của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến tặng quà Tết tại xã Quảng Trực. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tặng 18 phần quà cho các tập thể và 100 suất quà cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn; Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng quà cho 10 tập thể và gần 650 hộ gia đình chính sách, gia đình nghèo tại xã Quảng Trực./.

