Dồn lực đưa cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng về đích

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang (Dự án thành phần 1) đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, với tổng sản lượng thực hiện đạt hơn 70%, vượt kế hoạch đề ra.

Đây là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, giữ vai trò then chốt trong kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long với trục hành lang kinh tế ven biển.

Dự án thành phần 1 có điểm đầu tại Km0+314, kết nối với tuyến Quốc lộ 91 (phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) và điểm cuối tại Km57+328,32, kết nối với Dự án thành phần 2 (xã Thạnh Quới, thành phố Cần Thơ). Tổng chiều dài tuyến cao tốc qua địa bàn An Giang dài hơn 57 km.

Sau khi dự án được thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025, hiện cả 4 gói thầu của Dự án thành phần 1 đang được nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đưa tuyến cao tốc chính thức vào khai thác, vận hành vào ngày 30/6/2026.

Những ngày cận Tết, trên công trường tại điểm đầu tuyến cao tốc, đoạn qua phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đang khẩn trương hoàn thiện gói thầu số 42. Trên công trường, không khí lao động diễn ra sôi động, nhịp độ thi công được duy trì liên tục cả ngày lẫn đêm.

Trung tá Lê Xuân Đại, Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn 11 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) cho biết, đến thời điểm hiện tại, giá trị sản lượng của gói thầu đã đạt khoảng 73,5% kế hoạch. Nhà thầu đang triển khai 10 mũi thi công đồng loạt; trong đó, có 6 mũi thi công đường và 4 mũi thi công các hạng mục cống ngang, cầu, hệ thống an toàn giao thông và thảm bê tông nhựa mặt đường.

Nhà thầu lắp đặt xong các biển báo, dải dừng xe khẩn cấp tại Km38-40+800, đoạn cao tốc qua địa bàn xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang.( Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

“Trên công trường có khoảng 200 cán bộ quản lý, kỹ sư và công nhân làm việc thường xuyên. Lực lượng kỹ thuật và nhân sự chủ chốt gồm 15 người, tuy chỉ chiếm khoảng 10% tổng nhân sự nhưng giữ vai trò nòng cốt trong việc chỉ đạo, kiểm soát kỹ thuật và chất lượng công trình,” Trung tá Lê Xuân Đại cho biết.

Cùng với nguồn nhân lực, hiện nhà thầu Trường Sơn đang huy động khoảng 150 đầu xe và thiết bị cơ giới phục vụ thi công trên công trường, đáp ứng yêu cầu về tiến độ cũng như chất lượng của gói thầu.

Theo kế hoạch, gói thầu số 42 sẽ hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường vào ngày 30/6/2026, góp phần quan trọng đưa tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng sớm đi vào khai thác, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong khi đó, gói thầu số 44 do Tập đoàn Thành Huy thi công, đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Hanh, hiện đạt trên 71%, vượt tiến độ hơn 1%. Ông Võ Đại Thạch, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thành Huy cho biết, trên công trường, nhà thầu đang huy động hơn 100 đầu xe, máy thiết bị và gần 150 công nhân triển khai nhiều mũi thi công, tập trung lắp đặt dải phân cách, lưới chống chói, lan can an toàn và sơn kẻ vạch đường.

Cùng với đó, nhà thầu cũng đang đẩy nhanh thi công các hạng mục ốp mái mố cầu, lắp đặt khe co giãn cầu Huệ Đức, tập trung hoàn thiện những hạng mục kỹ thuật quan trọng của gói thầu.

“Đến nay, nhà thầu đã lắp đặt xong 3 biển báo dải dừng xe khẩn cấp tại Km38-40+800; hoàn thiện gần 3 km lưới chống chói; sơn vạch kẻ đường hai chiều và dải phân cách. Đây là những hạng mục có ý nghĩa quyết định đến mức độ an toàn khai thác, tính đồng bộ và mỹ quan của tuyến cao tốc khi đưa vào sử dụng,” ông Võ Đại Thạch cho biết.

Hiện nhà thầu Thành Huy đang tập trung thi công lớp móng cấp phối đá dăm, đo tải, đồng thời phấn đấu thảm bê tông nhựa thêm 2 km trước Tết. Theo kế hoạch, đến ngày 30/4, gói thầu số 44 do Thành Huy phụ trách sẽ hoàn thành, vượt tiến độ khoảng 2 tháng.

Công nhân thi công lắp đặt lưới chống chói trên dải phân cách đoạn cao tốc qua địa bàn xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Để bảo đảm tiến độ Dự án thành phần 1 đoạn qua địa bàn An Giang, các nhà thầu Trường Sơn và Thành Huy đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong tổ chức thi công và điều phối nguồn lực. Tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp,” duy trì hoạt động liên tục trên công trường. Các mũi thi công được bố trí hợp lý, ưu tiên những hạng mục kỹ thuật phức tạp và các đoạn tuyến có ý nghĩa quyết định đến tiến độ chung.

Về kỹ thuật, các nhà thầu áp dụng phương pháp thi công cuốn chiếu, hoàn thành dứt điểm từng hạng mục, đồng thời chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, tận dụng hiệu quả các cơ chế đặc thù theo quy định.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công Dự án thành phần 1. Qua khảo sát thực tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các nhà thầu, trong đó có Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Tập đoàn Thành Huy, đã tích cực tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ đạt và vượt yêu cầu đề ra.

Để dự án về đích đúng kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các nhà thầu tiếp tục triển khai linh hoạt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thi công khẩn trương, bố trí “3 ca, 4 kíp,” tăng cường thiết bị, phương tiện máy móc và nhân lực, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa,” bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Theo Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, đến nay tổng sản lượng thực hiện của 4 gói thầu xây lắp chính Dự án thành phần 1 đạt 70,83%, vượt khoảng 0,15% so với giá trị hợp đồng, tương ứng giá trị sản lượng khoảng 5.943 tỷ đồng; trong đó, gói thầu số 42 đạt 73,04%; gói thầu số 43 đạt 69,37%; gói thầu số 44 đạt 71,07% và gói thầu số 45 đạt 69,65%.

Công nhân lắp đặt khe co giãn cầu Huệ Đức (xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang), bảo đảm an toàn và khả năng khai thác lâu dài của cầu. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Nhiều hạng mục kỹ thuật quan trọng của dự án đạt khối lượng cao. Cụ thể, việc đắp cát nền đường, thi công cọc CDM và cắm bấc thấm trên tuyến đều đạt khoảng 99%; hạng mục đắp cát gia tải đạt 84%; dải phân cách đạt hơn 81%. Việc thảm bê tông nhựa trên phần đường và cầu đang được đẩy mạnh, với mục tiêu hoàn thành trong quý 2/2026.

Đối với phần cầu, toàn bộ 33 cầu trên tuyến đã hoàn thành bản mặt cầu và lan can. Việc thảm bê tông nhựa bản mặt cầu hiện đạt hơn 30%, dự kiến hoàn tất trong quý 2/2026.

Theo Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang: Hiện nguồn vật liệu cát và đá hiện là một trong những khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Đến nay, tổng khối lượng cát đã tập kết đạt hơn 8,18 triệu m³ trên tổng nhu cầu hơn 9,32 triệu m³. Một số mỏ cát phải tạm dừng khai thác do vướng thủ tục, phản ánh của người dân hoặc chất lượng cát không bảo đảm, dẫn đến tình trạng thiếu hụt cục bộ.

Đối với vật liệu đá, khối lượng đã cung cấp đạt hơn 932.000 m³ trên tổng nhu cầu gần 1,6 triệu m³. Việc điều chỉnh giải pháp kỹ thuật mặt đường nhằm rút ngắn thời gian thi công cũng làm phát sinh nhu cầu vật liệu đá, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành để kịp thời bổ sung nguồn cung.

Để tháo gỡ khó khăn về vật liệu, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ quy định pháp luật và đề xuất của doanh nghiệp về nâng công suất, khảo sát, thăm dò trữ lượng cát, đá, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án bảo đảm nguồn cung cho công trình.

Dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1 là một trong những công trình giao thông trọng điểm quốc gia, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án không chỉ góp phần giảm tải cho Quốc lộ 91 tuyến giao thông huyết mạch từ Long Xuyên đi Châu Đốc mà còn mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư và giúp An Giang phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo kế hoạch, Dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1 phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng vào ngày 30/6/2026. Khi đó, tuyến cao tốc sẽ trở thành trục giao thông chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế-xã hội của An Giang nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, đáp ứng kỳ vọng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong vùng./.

