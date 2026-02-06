Thành phố Hồ Chí Minh: Các bến xe khách liên tỉnh bán khoảng 60% vé xe Tết

Hiện các bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã bán được khoảng 60% vé phát hành.

Mức phụ thu giá vé không quá 40-60% so với giá ngày thường. Thành phố cũng đã lên các phương án tăng cường xe nhằm bảo đảm vận tải hành khách thông suốt và không để người dân lỡ Tết do thiếu phương tiện.

Thông tin được đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi sáng 6/2.

Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, sản lượng hành khách phục vụ dịp Tết năm 2026 dự kiến sẽ tăng ở lĩnh vực hàng không (bình quân 146.678 hành khách/ngày với 970 chuyến bay) và lĩnh vực vận tải liên tỉnh (bình quân 76.367 hành khách/ngày với 4.360 lượt xe).

Ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý vận tải (Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết hàng không dự báo tăng khoảng 8% sản lượng so với Tết 2025; đường bộ tăng từ 3-8% lượng khách; đường thủy, đường sắt cơ bản tương đương năm trước. Metro dự kiến tăng 42% so với cùng kỳ năm trước, với lượng hành khách trung bình phục vụ khoảng 72.000 lượt/ngày.

Theo ông Ngô Hải Đường, tính đến hết ngày 5/2 (nhằm ngày 18 tháng Chạp), 15 bến xe khách liên tỉnh đã bán được khoảng 60% vé xe Tết; hiện các bến còn khoảng 40% vé, chủ yếu là các tuyến có cự ly gần.

Trong số đó, Bến xe miền Đông (hiện hữu) đã bán được 90% lượt vé phát hành, Bến xe miền Đông mới đã bán trên 70% vé. Các bến xe như Bến xe Vũng Tàu, Bến xe Bà Rịa do cự ly ngắn nên số lượng vé bán ra ít.

Các đơn vị vận tải cũng đã chuẩn bị 2.200 phương tiện để tăng cường trong trường hợp đột xuất như lượng người về quê đông, các xe quay đầu không kịp… “Chúng tôi cũng đề nghị các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương phối hợp hỗ trợ cho người dân lưu thông thuận lợi. Tất cả nhằm mục tiêu đảm bảo mọi người dân được về quê ăn Tết theo kế hoạch, không lo thiếu xe,” ông Ngô Hải Đường chia sẻ.

Điểm nhấn quan trọng nhất của năm nay là sự thay đổi lớn về hạ tầng với việc đưa vào khai thác nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất và các tuyến đường kết nối.

Bên cạnh đó, các bộ ngành cho phép tăng tần suất bay vào các khung giờ đêm và sáng sớm để tối đa hóa năng lực khai thác; đã đưa vào hoạt động hệ thống xác thực sinh trắc học tại các điểm kiểm tra an ninh, hệ thống làm thủ tục trực tuyến trên các ứng dụng.

Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, việc này giúp tăng sản lượng hành khách, khu vực nhà ga T1, T2 sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng hơn đáng kể, giải quyết ùn tắc cục bộ tại khu vực soi chiếu, sảnh chờ và giao thông kết nối bên ngoài như so với các năm trước.

Sở Xây dựng dự báo sân bay Tân Sơn Nhất sẽ hoạt động với tần suất rất cao (hơn 1.000 chuyến/ngày vào cao điểm), gây áp lực lớn lên việc điều phối, giải tỏa hành khách và giao thông kết nối khu vực sân bay.

Cùng với đó, nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân để đi lại tăng cao, nguy cơ ùn tắc tại các tuyến đường, nút giao cửa ngõ thành phố, các bến phà các ngày trước và sau Tết.

Thành phố sẽ tiếp tục phát huy tổ công tác liên ngành giảm ùn tắc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đã hoạt động tốt trong thời gian qua, chuẩn bị các phương án giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết.

Phương án tăng cường các phương tiện như xe buýt, taxi, xe hợp đồng cũng được đưa ra để kịp thời giải tỏa khách tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất theo lịch bay của ngành hàng không.

Cùng với đó, Sở Xây dựng xây dựng biểu đồ chạy tàu tuyến metro số 1, phương án tăng cường các tuyến buýt kết nối với các bến xe liên tỉnh, nhà ga sân bay, ga đường sắt… để hỗ trợ hành khách di chuyển nhanh, an toàn; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện xe buýt để dự phòng khi cần tăng cường phương tiện hỗ trợ cho các bến xe liên tỉnh./.

