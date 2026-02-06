Lan tỏa tinh hoa Nhã nhạc Cung đình Huế đến công chúng Bắc Australia

Ngày 5/2, tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật AANT của thành phố Darwin (thủ phủ Vùng Lãnh thổ Bắc Australia), chương trình “Tết Cộng đồng-Xuân Quê hương 2026” đã diễn ra trọng thể và ấm áp, trở thành điểm nhấn văn hóa đặc sắc mở đầu Năm mới Bính Ngọ 2026.

Sự kiện do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại bang Tây Australia và Vùng Lãnh thổ Bắc Australia phối hợp với Hội Gia đình Việt Nam-Australia (AVFA) tổ chức, với sự hỗ trợ của tập đoàn Vingroup và công ty Vietravel trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Tết Việt tại thành phố Darwin nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng kiều bào và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Với sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Nhân dân Thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Đoàn biểu diễn Nhã nhạc Cung đình Huế, chương trình đã kiến tạo một không gian văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống, giao lưu cộng đồng và giới thiệu di sản-du lịch Huế.

Gần 500 đại biểu, quan khách và khán giả gồm lãnh đạo chính quyền Vùng lãnh thổ Bắc Australia, đại diện các cơ quan, đối tác, cộng đồng người Việt và đông đảo bạn bè quốc tế đã tham dự, cùng hòa mình trong không khí rộn ràng sắc Xuân, thắm đượm tình thân và niềm tự hào dân tộc.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là các tiết mục Nhã nhạc Cung đình Huế - loại hình âm nhạc cung đình tao nhã, trang nghiêm đã phát triển rực rỡ dưới triều Nguyễn (1802-1945), gắn liền với các đại lễ quốc gia và trở thành điển chế văn hóa tiêu biểu của các triều đại phong kiến Việt Nam.

Được UNESCO vinh danh là Kiệt tác Di sản Phi vật thể và Truyền khẩu của Nhân loại năm 2003 và ghi danh Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại năm 2008, Nhã nhạc Cung đình Huế ngày nay tiếp tục được Việt Nam bảo tồn, phục hồi và quảng bá rộng rãi ra thế giới như biểu tượng sống động của chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa dân tộc.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thanh Hà, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại bang Tây Australia và Vùng Lãnh thổ Bắc Australia, đã cập nhật tới cộng đồng người Việt và bạn bè sở tại về những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị, nâng cao đời sống xã hội và mở rộng hội nhập quốc tế thời gian qua, qua đó khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Tổng Lãnh sự nhấn mạnh: “Tết Nguyên đán là lễ hội thiêng liêng và ý nghĩa nhất trong văn hóa Việt Nam, biểu tượng của đoàn tụ, tri ân cội nguồn và khởi đầu cho một năm mới an khang, thịnh vượng. Việc tổ chức ‘Tết cộng đồng – Xuân quê hương 2026’ tại Darwin không chỉ mang hương vị Tết quê nhà đến với bà con kiều bào, mà còn là nhịp cầu kết nối văn hóa, tăng cường hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Australia.”

Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Hà khẳng định thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật và không gian giới thiệu văn hóa-di sản-du lịch Huế, hình ảnh Việt Nam từng bước được quảng bá như một đất nước giàu bản sắc, năng động, sáng tạo và phát triển bền vững, đồng thời thể hiện vai trò quan trọng của văn hóa trong ngoại giao nhân dân - một trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Australia.

Bà Nguyễn Thanh Hà, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Bang Tây Australia và Vùng Lãnh thổ Bắc Australia phát biểu tại chương trình. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Jinson Charls - Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực xã hội, văn hóa, thể thao, thanh niên, bình đẳng, đa văn hóa và cựu chiến binh của Chính quyền Vùng Lãnh thổ Bắc Australia - bày tỏ sự trân trọng trước những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam và Huế.

Ông nhận định Nhã nhạc Cung đình Huế là một di sản nghệ thuật tuyệt vời, phản ánh chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa Việt Nam. Những sự kiện như thế này không chỉ làm phong phú thêm đời sống văn hóa đa dạng của Vùng lãnh thổ Bắc Australia, mà còn góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Australia và Việt Nam.

Trong khi đó, bà Anna Lan Anh - Chủ tịch AVFA - xúc động chia sẻ Tết cộng đồng là dịp để bà con kiều bào tìm lại không khí Xuân quê hương, gắn kết cộng đồng và nuôi dưỡng niềm tự hào về cội nguồn dân tộc. AVFA vinh dự được đồng hành cùng Tổng Lãnh sự quán trong việc lan tỏa văn hóa Việt Nam tới bạn bè Australia.

Về phần mình, ông Trần Hữu Thùy Giang – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Huế, Trưởng đoàn Nhã nhạc Cung đình Huế - bày tỏ sự phấn khởi và niềm vinh dự khi được đưa Nhã nhạc đến với khán giả Australia.

Ông mong muốn thông qua từng giai điệu, từng nhịp trống, từng tiếng đàn, những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và tâm hồn của đất Huế và của Việt Nam sẽ được truyền tải rõ nét nhất đến bạn bè quốc tế.

Thông qua chuỗi hoạt động biểu diễn và truyền thông quảng bá văn hóa tại Australia, chương trình hướng tới mục tiêu lan tỏa giá trị di sản Việt Nam, tăng cường giao lưu nhân dân và thúc đẩy hợp tác văn hóa-du lịch giữa hai nước.

Đồng thời, sự kiện góp phần giới thiệu hình ảnh Huế - Kinh đô di sản, Thành phố Festival của Việt Nam - như một điểm đến văn hóa tiêu biểu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

“Tết cộng đồng-Xuân quê hương 2026” tại Darwin không chỉ là một lễ hội truyền thống, mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần đoàn kết cộng đồng, tình yêu quê hương đất nước và sức mạnh lan tỏa của văn hóa Việt Nam tại “xứ sở Chuột túi,” qua đó cổ vũ bà con kiều bào hướng về tổ quốc, đồng hành cùng sự nghiệp phát triển của đất nước, đồng thời chung tay vun đắp quan hệ Việt Nam-Australia ngày càng sâu sắc, thực chất và bền vững./.

