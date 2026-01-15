Sở Văn hóa và Thể thao nói gì về phát ngôn gây tranh cãi của ca sỹ Lệ Quyên?

Liên quan đến những phát ngôn gây tranh cãi của ca sỹ Lệ Quyên thời gian gần đây, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 15/1, bà Phạm Đắc Mỹ Trân, Quyền Trưởng phòng Thông tin điện tử (Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết hiện nay, đã có đầy đủ các quy định và bộ quy tắc ứng xử nhằm điều chỉnh hành vi của cá nhân khi tham gia mạng xã hội, trong đó có người hoạt động nghệ thuật.

Một trong những căn cứ quan trọng là Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, được ban hành 17/6/2021 nhằm góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh, phù hợp với các giá trị đạo đức và văn hóa của người Việt Nam.

Theo bà Mỹ Trân, dựa trên Bộ quy tắc đó, mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm đối với nội dung do mình đăng tải, chia sẻ; các hành vi vi phạm pháp luật, sử dụng ngôn ngữ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác hoặc đi ngược lại thuần phong mỹ tục đều không được chấp nhận.

Bên cạnh đó, Bộ quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với nghệ sỹ, trong đó nhấn mạnh việc tuân thủ pháp luật, giữ gìn hình ảnh và ứng xử chuẩn mực trước công chúng.

Bộ quy tắc khuyến khích lan tỏa các giá trị tích cực, lấy cái đẹp để đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội và trên không gian mạng.

Về góc độ pháp lý, bà Mỹ Trân cho biết Luật An ninh mạng và các nghị định liên quan của Chính phủ đã quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, lưu trữ và truyền đưa thông tin trên internet. Người sử dụng mạng xã hội phải tự chịu trách nhiệm đối với nội dung thông tin của mình; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ góc độ quản lý nhà nước, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật tiếp tục rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, giữ gìn hình ảnh và ứng xử phù hợp, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đồng thời khẳng định khán giả chính là nguồn động lực quan trọng để nghệ sỹ sáng tạo và cống hiến.

Trước đó, ngày 10/1, ca sỹ Lệ Quyên đăng tải một video mặc trang phục dân tộc thiểu số trên tài khoản mạng xã hội Threads.

Dưới bài đăng, một người dùng để lại bình luận bằng tiếng Anh, tạm dịch: “Dù cô ấy không còn ở giai đoạn đỉnh cao nhưng vẫn cuốn hút."

Ngay sau đó, Lệ Quyên đã có phản hồi được cho là khá gay gắt đối với bình luận này. Khi người dùng trên chia sẻ lại sự việc và bày tỏ sự bất ngờ, nữ ca sỹ vẫn tiếp tục để lại bình luận nặng nề, chỉ trích người viết.

Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc trước thái độ và sự thiếu kiềm chế của cô trên mạng xã hội. Sau ồn ào liên quan đến cách ứng xử, phát ngôn của nữ ca sỹ này, ngày 14/1, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin, phối hợp xem xét và giải quyết theo thẩm quyền./.

