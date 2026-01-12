Quảng Ninh: Phát vé miễn phí concert sử dụng công nghệ hiện đại chào mừng Đại hội XIV

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Việt Dũng cho biết, ngày 25/1, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật (concert) chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long).

Chương trình dự kiến kéo dài 120 phút gồm phần mở đầu và các tiết mục ca, múa, nhạc, xiếc, sân khấu hóa, nhạc điện tử kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại, âm thanh, ánh sáng, visual, mapping.

Các bài hát, tiết mục được lựa chọn là những tác phẩm ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; khẳng định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn là đúng đắn.

Các tiết mục cũng phản ánh những mốc son lịch sử, thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là tinh thần và kết quả của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Bên cạnh đó, chương trình còn nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật của tỉnh Quảng Ninh trong nhiệm kỳ 2020-2025; khắc họa hình ảnh vùng mỏ truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm,” năng động, sáng tạo, phát triển bền vững, nhân dân hạnh phúc; khơi dậy niềm tin, niềm tự hào, khí thế mới và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh bước vào nhiệm kỳ mới bứt phá thành công.

Dự kiến, concert chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc (quy mô không dưới 50.000 người) sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh. Kết thúc chương trình sẽ có bắn pháo hoa nổ tầm cao, kết hợp tầm thấp.

Concert chào mừng Đại hội Đảng phát vé miễn phí cho người dân và du khách.

Kể từ tháng 10/2025, đây là concert thứ tư tỉnh Quảng Ninh tổ chức phát vé miễn phí cho người dân và du khách.

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, việc tổ chức các concert miễn phí không chỉ đơn thuần là hoạt động giải trí, mà còn là chiến lược nhằm biến Quảng Ninh thành điểm đến của các sự kiện văn hóa tầm cỡ. Bằng cách kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và không gian bên bờ Di sản Thiên nhiên Thế giới vịnh Hạ Long, tỉnh kỳ vọng tạo ra sức hút mạnh mẽ đối với du khách.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón hàng chục triệu lượt khách, trong đó chú trọng vào việc tăng chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách.

Việc tổ chức các sự kiện văn hóa miễn phí được xem là "nam châm" để kéo khách về địa phương, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa cho các ngành dịch vụ khác như khách sạn, ẩm thực và vận tải./.

