Sức nóng từ các concert tạo "cú huých" cho kinh tế đêm và du lịch

Không chỉ được biết đến là vùng đất Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long -Yên Tử, Quảng Ninh đang nỗ lực chuyển mình, định vị là một trung tâm công nghiệp văn hóa năng động, sáng tạo của khu vực.

Trong chiến lược phát triển này, việc tổ chức các concert và sự kiện âm nhạc quy mô lớn đang được xem là đòn bẩy quan trọng, tạo ra “cú huých” mạnh mẽ cho du lịch và kinh tế địa phương.

Nhiều năm qua, Quảng Ninh đã liên tục đăng cai các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tầm khu vực và quốc tế như Carnaval Hạ Long, SEA Games 31, và đặc biệt là các chương trình âm nhạc quy mô lớn.

Gần đây nhất, sự kiện “Hạ Long Concert 2025” với chủ đề “Hào khí Di sản - Bừng sáng tương lai” đã minh chứng rõ nét cho định hướng này.

Đặc biệt, chỉ khoảng hai tuần sau khi diễn ra concert Hạ Long, địa phương này tiếp tục bùng nổ với concert “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” tổ chức tối 12/11. Sự kiện nhận được sự quan tâm, săn đón của đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Concert là điểm nhấn nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công nhân vùng Mỏ - ngày “Miền mỏ bất khuất” (12/11/1936 -12/11/2025).

Đây là món quà tinh thần và lời tri ân sâu sắc gửi đến lực lượng công nhân mỏ, đồng thời tôn vinh giá trị cốt lõi “Kỷ luật và Đồng tâm” của vùng Than.

Sự kiện thu hút khoảng trên 30.000 khán giả trực tiếp và được truyền hình trên nhiều nền tảng số, quy tụ dàn nghệ sỹ hàng đầu Việt Nam như: Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ, Trọng Tấn, Hồ Ngọc Hà, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh...

Anh Nguyễn Phong, một người làm việc trong ngành Than, tự hào cho biết: “Sinh nhật ngành năm nay thật ấn tượng và đặc biệt. Tôi rất xúc động trước sự kiện; đây cũng là lần đầu tiên tôi đi dự một concert lớn như thế này.”

Anh Phong hy vọng, thông qua sự kiện sẽ quảng bá rộng rãi hình ảnh miền mỏ bất khuất, cùng văn hóa và con người Quảng Ninh, từ đó thu hút thêm du khách đến với tỉnh.

Văn hóa chính là nền tảng tinh thần vững chắc; du lịch là nhịp cầu kết nối để đưa hình ảnh Quảng Ninh vươn xa, hội nhập sâu rộng. Việc tổ chức các concert quy mô lớn, mang đậm bản sắc như “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa.

Quảng Ninh không chỉ “bán” cảnh đẹp mà còn “bán” trải nghiệm văn hóa và giá trị lịch sử - tinh thần thông qua những sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao, thúc đẩy tỉnh trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật cấp vùng.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, cho biết: “Tỉnh đang trong giai đoạn phát triển bứt phá, chuyển từ ‘nâu’ sang ‘xanh’. Chúng ta tự hào có Di sản thế giới Vịnh Hạ Long và Yên Tử, nhưng để phát triển bền vững, chúng ta cần khai thác triệt để tiềm năng từ sức mạnh mềm - đó chính là văn hóa. Concert ‘Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng’ tối nay không chỉ là món quà tri ân tinh thần sâu sắc gửi đến những người con ưu tú của ngành Than, mà còn là một sản phẩm văn hóa đặc trưng, đẳng cấp, minh chứng cụ thể cho chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của tỉnh.”

Quảng Ninh xác định, những sự kiện nghệ thuật quy mô lớn, được đầu tư chất lượng cao chính là “thỏi nam châm” thu hút khách du lịch. Các concert, lễ hội sẽ tạo ra dòng chảy du khách mới, kéo dài thời gian lưu trú và tăng cường trải nghiệm cho du khách.

Việc đưa những giá trị lịch sử, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vào một không gian nghệ thuật hiện đại, bùng nổ, chính là cách để tạo ra thương hiệu riêng cho du lịch Quảng Ninh.

Chia sẻ về việc bán vé các concert thời gian tới, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nhận định rất khả quan, nhất là khi trước đó địa phương đã tổ chức thành công nhiều mini concert với khoảng dưới 15.000 người. Do vậy, nếu các doanh nghiệp thực hiện theo hướng bán các combo du lịch bao gồm vé concert, đây sẽ là hướng đi rất khả thi.

Việc tổ chức chuỗi sự kiện, trong đó các concert quy mô lớn là điểm nhấn, được xác định là khâu đột phá nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh, gắn với xây dựng công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế đêm và kinh tế đô thị.

Các sự kiện văn hóa lớn tạo nên “điểm hẹn sôi động” trong mùa du lịch Thu - Đông, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khắc phục tính thời vụ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dịch vụ địa phương.

Đặc biệt, với “vốn văn hóa” phong phú, Quảng Ninh sở hữu kho tàng di sản đặc sắc, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các sản phẩm công nghiệp văn hóa có sức lan tỏa mạnh mẽ thông qua các sự kiện nghệ thuật.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - người trực tiếp chỉ đạo nghệ thuật chương trình “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” đánh giá cao nỗ lực của địa phương.



Quảng Ninh có lợi thế đặc biệt về di sản và hạ tầng. Việc tỉnh mạnh dạn đầu tư vào các sự kiện văn hóa lớn như concert là hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển công nghiệp văn hóa chung, đồng thời tạo ra động lực mới cho kinh tế đêm và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Đặc biệt, concert “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” đã kết nối quá khứ hào hùng với khát vọng tương lai của vùng đất Mỏ, giáo dục và lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước.

Ông cũng đánh giá cao cách làm của Quảng Ninh tại concert Hạ Long, cũng như lần này đã tổ chức tiếp sóng truyền hình trực tiếp trên các màn hình LED lớn tại nhiều xã, phường.

Ông Tạ Quang Đông cho rằng, nên nhân rộng cách làm này ra các địa phương trong cả nước, bởi đây là sản phẩm du lịch tạo “cú huých” kích cầu du lịch, nhất là trong mùa thấp điểm.

Ngành Du lịch kỳ vọng, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn được tổ chức từ nay đến cuối năm sẽ tạo động lực thu hút du khách đến Quảng Ninh, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thành mục tiêu đón trên 21 triệu lượt khách trong năm 2025 như kế hoạch tỉnh đã đề ra./.

Trong chiến lược phát triển này, việc tổ chức các concert và sự kiện âm nhạc quy mô lớn đang được xem là đòn bẩy quan trọng, tạo ra “cú huých” mạnh mẽ cho du lịch và kinh tế địa phương.

Nhiều năm qua, Quảng Ninh đã liên tục đăng cai các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tầm khu vực và quốc tế như Carnaval Hạ Long, SEA Games 31, và đặc biệt là các chương trình âm nhạc quy mô lớn.

Gần đây nhất, sự kiện “Hạ Long Concert 2025” với chủ đề “Hào khí Di sản - Bừng sáng tương lai” đã minh chứng rõ nét cho định hướng này.

Đặc biệt, chỉ khoảng hai tuần sau khi diễn ra concert Hạ Long, địa phương này tiếp tục bùng nổ với concert “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” tổ chức tối 12/11. Sự kiện nhận được sự quan tâm, săn đón của đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Concert là điểm nhấn nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công nhân vùng Mỏ – ngày “Miền mỏ bất khuất” (12/11/1936 -12/11/2025).

Đây là món quà tinh thần và lời tri ân sâu sắc gửi đến lực lượng công nhân mỏ, đồng thời tôn vinh giá trị cốt lõi “Kỷ luật và Đồng tâm” của vùng Than. Sự kiện thu hút khoảng trên 30.000 khán giả trực tiếp và được truyền hình trên nhiều nền tảng số, quy tụ dàn nghệ sỹ hàng đầu Việt Nam như: Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ, Trọng Tấn, Hồ Ngọc Hà, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh...

Anh Nguyễn Phong, một người làm việc trong ngành Than, tự hào cho biết: “Sinh nhật ngành năm nay thật ấn tượng và đặc biệt. Tôi rất xúc động trước sự kiện; đây cũng là lần đầu tiên tôi đi dự một concert lớn như thế này.”

Anh Phong hy vọng, thông qua sự kiện sẽ quảng bá rộng rãi hình ảnh miền mỏ bất khuất, cùng văn hóa và con người Quảng Ninh, từ đó thu hút thêm du khách đến với tỉnh.

Văn hóa chính là nền tảng tinh thần vững chắc; du lịch là nhịp cầu kết nối để đưa hình ảnh Quảng Ninh vươn xa, hội nhập sâu rộng. Việc tổ chức các concert quy mô lớn, mang đậm bản sắc như “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa.

Quảng Ninh không chỉ “bán” cảnh đẹp mà còn “bán” trải nghiệm văn hóa và giá trị lịch sử - tinh thần thông qua những sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao, thúc đẩy tỉnh trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật cấp vùng.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, cho biết: “Tỉnh đang trong giai đoạn phát triển bứt phá, chuyển từ ‘nâu’ sang ‘xanh’. Chúng ta tự hào có Di sản thế giới Vịnh Hạ Long và Yên Tử, nhưng để phát triển bền vững, chúng ta cần khai thác triệt để tiềm năng từ sức mạnh mềm - đó chính là văn hóa. Concert ‘Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng’ tối nay không chỉ là món quà tri ân tinh thần sâu sắc gửi đến những người con ưu tú của ngành Than, mà còn là một sản phẩm văn hóa đặc trưng, đẳng cấp, minh chứng cụ thể cho chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của tỉnh.”

Quảng Ninh xác định, những sự kiện nghệ thuật quy mô lớn, được đầu tư chất lượng cao chính là “thỏi nam châm” thu hút khách du lịch. Các concert, lễ hội sẽ tạo ra dòng chảy du khách mới, kéo dài thời gian lưu trú và tăng cường trải nghiệm cho du khách.

Việc đưa những giá trị lịch sử, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vào một không gian nghệ thuật hiện đại, bùng nổ, chính là cách để tạo ra thương hiệu riêng cho du lịch Quảng Ninh.

Chia sẻ về việc bán vé các concert thời gian tới, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nhận định rất khả quan, nhất là khi trước đó địa phương đã tổ chức thành công nhiều mini concert với khoảng dưới 15.000 người. Do vậy, nếu các doanh nghiệp thực hiện theo hướng bán các combo du lịch bao gồm vé concert, đây sẽ là hướng đi rất khả thi.

Việc tổ chức chuỗi sự kiện, trong đó các concert quy mô lớn là điểm nhấn, được xác định là khâu đột phá nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh, gắn với xây dựng công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế đêm và kinh tế đô thị.

Các sự kiện văn hóa lớn tạo nên “điểm hẹn sôi động” trong mùa du lịch Thu - Đông, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khắc phục tính thời vụ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dịch vụ địa phương.

Đặc biệt, với “vốn văn hóa” phong phú, Quảng Ninh sở hữu kho tàng di sản đặc sắc, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các sản phẩm công nghiệp văn hóa có sức lan tỏa mạnh mẽ thông qua các sự kiện nghệ thuật.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - người trực tiếp chỉ đạo nghệ thuật chương trình “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” đánh giá cao nỗ lực của địa phương.



Quảng Ninh có lợi thế đặc biệt về di sản và hạ tầng. Việc tỉnh mạnh dạn đầu tư vào các sự kiện văn hóa lớn như concert là hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển công nghiệp văn hóa chung, đồng thời tạo ra động lực mới cho kinh tế đêm và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Đặc biệt, concert “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” đã kết nối quá khứ hào hùng với khát vọng tương lai của vùng đất Mỏ, giáo dục và lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước.

Ông cũng đánh giá cao cách làm của Quảng Ninh tại concert Hạ Long, cũng như lần này đã tổ chức tiếp sóng truyền hình trực tiếp trên các màn hình LED lớn tại nhiều xã, phường.

Ông Tạ Quang Đông cho rằng, nên nhân rộng cách làm này ra các địa phương trong cả nước, bởi đây là sản phẩm du lịch tạo “cú huých” kích cầu du lịch, nhất là trong mùa thấp điểm.

Ngành Du lịch kỳ vọng, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn được tổ chức từ nay đến cuối năm sẽ tạo động lực thu hút du khách đến Quảng Ninh, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thành mục tiêu đón trên 21 triệu lượt khách trong năm 2025 như kế hoạch tỉnh đã đề ra./.

Chuỗi hiệu ứng “bùng nổ” cho du lịch Quảng Ninh “cất cánh” những tháng cuối năm Các chương trình văn hóa, nghệ thuật... quy mô giúp Quảng Ninh dần xây dựng thương hiệu và khẳng định đẳng cấp “made in Quảng Ninh," mở ra cơ hội cho ngành công nghiệp văn hóa phát triển.