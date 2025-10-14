'Concert Hạ Long 2025': Biểu diễn nghệ thuật đặc sắc cùng màn pháo hoa tầm cao

Chương trình nghệ thuật “Concert Hạ Long 2025” với chủ đề “Hạ Long 2025-Hào khí di sản, bừng sáng tương lai” sẽ diễn ra tối 30/10 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Đây là sự kiện văn hóa-du lịch quy mô lớn, nhằm tôn vinh những thành tựu to lớn, toàn diện của Quảng Ninh sau 62 năm xây dựng và phát triển (30/10/1963-30/10/2025), đặc biệt là những bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại.

Sự kiện nhằm cổ vũ, khơi gợi niềm tự hào, tình yêu quê hương, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping cùng màn bắn pháo hoa tầm cao đặc sắc, dự kiến thu hút khoảng 30.000 đại biểu, nhân dân và du khách trong nước, quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình còn có khu vực check-in “Tự hào Quảng Ninh 62 năm” với nghệ thuật tương tác 3D công nghệ cao, quảng bá du lịch thông minh “Smart Tourism Quảng Ninh”; góp phần quảng bá hình ảnh “Quảng Ninh - Điểm đến của những lễ hội và sự kiện đặc sắc”.

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tổ chức, hướng tới mục tiêu tạo động lực kích cầu du lịch và lan tỏa niềm tự hào về vùng đất di sản Quảng Ninh.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh QTV của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh, tiếp sóng trên nhiều kênh truyền hình trong cả nước.

Dự kiến trong quý 4/2025, Quảng Ninh sẽ tổ chức khoảng 30 sự kiện, lễ hội và chương trình kích cầu lớn, mang tầm quốc gia với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng./.

Văn hóa - động lực nội sinh đưa Quảng Ninh phát triển bền vững Từ nền tảng di sản và văn hóa phong phú, Quảng Ninh đặt mục tiêu phát triển văn hóa thành một trụ cột chiến lược, tạo sức bật mới cho công nghiệp văn hóa và du lịch di sản giai đoạn 2025-2030.