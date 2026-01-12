Xử phạt 7,5 triệu đồng trường hợp đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Ngày 12/1, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an thành phố Đà Nẵng) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.V.H (sinh năm 1988, trú xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng) số tiền 7,5 triệu đồng, do có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện, N.V.H sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải bình luận có nội dung xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phần bình luận của một bài viết trên trang mạng xã hội có nội dung chống phá Nhà nước Việt Nam.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Công an xã Gò Nổi tiến hành xác minh, mời N.V.H đến làm việc. Tại cơ quan Công an, trước các tài liệu, chứng cứ được cung cấp, N.V.H đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm; đồng thời cho biết do nhận thức pháp luật còn hạn chế, suy nghĩ thiếu chín chắn nên đã đăng tải nội dung sai sự thật nêu trên.

Trong quá trình làm việc, Tổ công tác Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phân tích, tuyên truyền và giải thích cụ thể các quy định của pháp luật; làm rõ những hệ lụy, tác động tiêu cực của việc đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật trên không gian mạng đối với xã hội và tình hình an ninh, trật tự. Qua đó, N.V.H đã nhận thức rõ sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm, đăng bài đính chính và xin lỗi trên mạng xã hội, đồng thời cam kết không tái phạm và nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

Hành vi của N.V.H đã vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Căn cứ các quy định hiện hành, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.V.H, với mức phạt 7,5 triệu đồng.

Qua vụ việc, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục khuyến cáo người dân nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia mạng xã hội. Mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin do mình đăng tải, chia sẻ, lan truyền.

Người dân cần tỉnh táo, tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống; không đăng tải, chia sẻ tin giả, tin sai sự thật, thông tin kích động, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh./.

