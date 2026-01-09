Truy bắt đối tượng bị truy nã quốc tế đang trên đường bỏ trốn ra nước ngoài

Ngày 9/1, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa lập chiến công xuất sắc khi truy bắt thành công một đối tượng bị truy nã quốc tế đang trên đường bỏ trốn ra nước ngoài.

Trước đó, ngày 6/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến cùng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ-Bộ Công an, tổ chức truy bắt đối tượng Fan Mingzhen (tên tiếng Việt là Phạm Minh Chấn), quốc tịch Trung Quốc, trú tại xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang.

Đây là đối tượng bị Cục Công an thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) phát lệnh bắt giữ quốc tế về hành vi “Tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép,” đồng thời có thư đề nghị lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp bắt giữ.

Qua công tác xác minh, lực lượng chức năng xác định đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu thân phận, liên tục thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều địa phương để trốn tránh sự truy bắt.

Thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, các lực lượng tham gia phá án đã triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì bám sát di biến động của đối tượng, tổ chức truy đuổi khẩn trương, quyết liệt.

Đến 3 giờ 30 phút ngày 7/1, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng Fan Mingzhen tại địa bàn xã Than Uyên (tỉnh Lai Châu) khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn sang Lào.

Hiện nay, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Cục Đối ngoại-Bộ Công an hoàn tất các thủ tục theo quy định để bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng Trung Quốc.

Chiến công này không chỉ thể hiện tinh thần chủ động, mưu trí và hiệu quả trong công tác nghiệp vụ của Công an tỉnh Tuyên Quang, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an Việt Nam trong hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm./.

Tây Ninh: Bắt đối tượng bị truy nã khi đang nhập cảnh vào Việt Nam Lê Phú Nghĩa - đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” - đã bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh khi nhập cảnh qua đây.