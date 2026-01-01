Công an An Giang vận động đối tượng bị truy nã quốc tế ra đầu thú

Ngày 1/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với 2 đối tượng bị truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm là Lê Quyết Tiến (sinh năm 1995, trú xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) và Vũ Đức Việt (sinh năm 1995, trú xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng).

Hai đối tượng trên liên quan đến vụ án giết người; cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 25/8/2023 tại phường Sampeou Poun, thành phố Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Campuchia.

Kết quả điều tra của Công an tỉnh An Giang xác định ngày 25/8/2023, Lê Quyết Tiến và Vũ Đức Việt cùng 10 đối tượng đã thực hiện các hành vi giết người; cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản đối với 5 nạn nhân tại một căn nhà trọ thuộc phường Sampeou Poun, thành phố Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Campuchia.

Trong số các nạn nhân, Hoàng V. M. (sinh năm 1984) bị các đối tượng đánh chết.

Nhóm đối tượng đã tra tấn các nạn nhân, quay video gửi cho gia đình để uy hiếp, yêu cầu chuyển tiền. Các gia đình nạn nhân đã chuyển tổng số khoảng 500 triệu đồng vào các tài khoản ngân hàng do nhóm đối tượng cung cấp.

Riêng gia đình Hoàng V. M. chưa kịp chuyển tiền nên nạn nhân đã bị sát hại ngay tại nhà trọ nơi bị giam giữ, sau đó, các đối tượng tiếp tục gửi hình ảnh, video cho gia đình nạn nhân.

Bốn nạn nhân còn lại lợi dụng lúc các đối tượng sơ hở đã cởi trói và bỏ trốn về khu vực cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang.

Tại đây, các nạn nhân được lực lượng Bộ đội Biên phòng An Giang phát hiện, làm việc ban đầu và bàn giao vụ việc cho Công an tỉnh An Giang thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Xét thấy vụ án đặt biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh An Giang thành lập Tổ công tác sang Campuchia để phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ vụ án.

Tổ công tác đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Campuchia tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định, gồm khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu, chứng cứ, phục vụ công tác khởi tố, điều tra theo pháp luật Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố đối với 10 đối tượng về các hành vi giết người; cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/8/2024, Cơ quan điều tra đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị truy tố 6 trong tổng số 10 bị can; đồng thời ra quyết định truy nã đối với 4 bị can còn lại.

Đến ngày 15/9/2025, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và tuyên phạt 1 bị cáo mức án tử hình, 2 bị cáo mức án tù chung thân; các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 28 năm đến 30 năm tù giam.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với 4 đối tượng; trong đó có Lê Quyết Tiến và Vũ Đức Việt.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã xác lập chuyên án truy bắt, phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tổ chức xác minh, truy bắt các đối tượng.

Ngày 15/12/2025, qua công tác vận động của lực lượng Công an và gia đình, Vũ Đức Việt đã từ Campuchia về Việt Nam và đến Công an xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng đầu thú.

Đối với Lê Quyết Tiến, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 24/12/2025, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Nhuận Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã cùng các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội nêu trên tại Campuchia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị các đối tượng truy nã còn lại nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú, để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật./.

