Vạch mặt “Hiệp sĩ mạng" và đường dây lừa đảo xuyên biên giới

41 đối tượng thuộc đường dây tội phạm đa quốc gia với thủ đoạn tinh vi, núp bóng hoạt động “giải cứu nạn nhân” để thực hiện các hành vi phạm tội nghiêm trọng. (Ảnh: CA. TPHCM cung cấp)
Từ trái sang: Các đối tượng Thành, Cường, Hải. Đối tượng Thành cầm đầu, thiết lập mạng lưới liên lạc trên mạng xã hội, tổ chức đưa đón người từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đến khu vực biên giới ở tỉnh Tây Ninh, sau đó đưa sang Campuchia qua các đường mòn, lối mở. (Ảnh: CA. TPHCM cung cấp)
Nguyễn Thanh Hải (tự xưng “Hải hiệp sĩ”) cầm đầu nhóm thủ phạm với nhiều thủ đoạn tinh vi. (Ảnh: CA. TPHCM cung cấp)
Nhóm của Nguyễn Thanh Hải đã thực hiện cưỡng đoạt tài sản của 120 người với số tiền hơn 16,7 tỷ đồng. (Ảnh: CA. TPHCM cung cấp)
Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 10/2024, đường dây này đã tổ chức cho khoảng 900 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia và khoảng 800 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Các nạn nhân sau đó bị bán cho các công ty lừa đảo ở Campuchia, bị ép lao động hoặc bị đe dọa để gia đình phải nộp tiền chuộc. (Ảnh: CA. TPHCM cung cấp)
Khi gia đình nạn nhân liên hệ nhờ giúp đỡ, nhóm này yêu cầu phải có tiền mới thực hiện. Họ móc nối với các đầu mối ở Campuchia để đưa người ra khỏi khu giam giữ, sau đó nâng khống số tiền chuộc lên gấp nhiều lần so với thực tế, chiếm đoạt phần chênh lệch khổng lồ. (Ảnh: CA. TPHCM cung cấp)
Sau khi nhận tiền của các gia đình nạn nhân, các nhóm này tổ chức đưa nạn nhân về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch trái phép. (Ảnh: CA. TPHCM cung cấp)
Huỳnh Cao Cường khai nhận đã thực hiện khoảng 30 vụ, thu lợi bất chính số tiền cực lớn. (Ảnh: CA. TPHCM cung cấp)
Các đối tượng bị khởi tố về nhiều tội danh như: “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán người”, “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. (Ảnh: CA. TPHCM cung cấp)
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời phối hợp rà soát để có kế hoạch giải cứu thêm các nạn nhân khác. (Ảnh: CA. TPHCM cung cấp)
Vạch mặt “Hiệp sĩ mạng" và đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã lập chuyên án, triệt phá thành công đường dây do Lê Văn Thành cầm đầu tổ chức đưa khoảng 900 người xuất cảnh và 800 người nhập cảnh trái phép qua lại Campuchia.

Khánh Ly
