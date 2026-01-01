Vạch mặt “Hiệp sĩ mạng" và đường dây lừa đảo xuyên biên giới
Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã lập chuyên án, triệt phá thành công đường dây do Lê Văn Thành cầm đầu tổ chức đưa khoảng 900 người xuất cảnh và 800 người nhập cảnh trái phép qua lại Campuchia.
