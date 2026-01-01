Vẻ đẹp yên bình trong ngày đầu năm mới của Thủ đô Hà Nội

Ngày đầu tiên của năm mới luôn khiến Hà Nội như chậm lại. Thành phố vốn quen với nhịp sống gấp gáp bỗng trở nên khoáng đạt và yên ả, như thể dành riêng buổi sáng ấy cho những cảm xúc nhẹ nhàng.