Hơn 120 kỷ lục về nhiệt độ trong năm 2025

Dữ liệu phân tích từ chương trình giám sát khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) cho thấy năm 2025 đã trở thành năm nóng kỷ lục tại nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt là Trung Á, vành đai Sahel ở châu Phi và Bắc Âu.

Trên quy mô toàn cầu, 12 tháng gần nhất được dự báo là giai đoạn nóng thứ ba từng được ghi nhận, chỉ sau các năm 2024 và 2023. Các số liệu chính thức sẽ được xác nhận trong báo cáo thường niên công bố đầu tháng 1.



Mức nhiệt trung bình toàn cầu - tính cả đất liền và đại dương - che giấu thực tế rằng nhiều khu vực đã phá vỡ các kỷ lục địa phương. Phân tích chi tiết dựa trên dữ liệu mô hình khí hậu, quan trắc vệ tinh và mạng lưới trạm khí tượng toàn cầu cho thấy trong năm 2025, hơn 120 kỷ lục nhiệt độ theo tháng đã bị phá tại trên 70 quốc gia.



Tại Trung Á, toàn bộ các quốc gia đều ghi nhận nhiệt độ trung bình năm cao nhất trong lịch sử. Tajikistan nổi bật với mức nhiệt cao bất thường nhất thế giới, vượt hơn 3 độ C so với trung bình mùa giai đoạn 1981-2010.

Các kỷ lục nhiệt độ theo tháng tại nước này bị phá vỡ liên tiếp từ tháng 5, trừ tháng 11. Kazakhstan, Iran và Uzbekistan cũng trải qua mức nhiệt cao hơn trung bình mùa từ 2-3 độ C.



Khu vực Sahel và Tây Phi chứng kiến một năm đặc biệt nóng, khi Mali, Niger, Nigeria, Burkina Faso và Chad đều vượt kỷ lục nhiệt độ. Mức tăng so với trung bình mùa dao động từ 0,7-1,5 độ C.

Nigeria trải qua 12 tháng nóng nhất từng được ghi nhận, trong khi các nước còn lại nằm trong nhóm những năm nóng nhất lịch sử.



Các nhà khoa học cảnh báo các đợt nắng nóng cực đoan tại khu vực này hiện có khả năng xảy ra cao gấp nhiều lần so với một thập kỷ trước, khiến Sahel - vốn đã chịu áp lực từ xung đột, thiếu lương thực và nghèo đói - càng dễ tổn thương.



Tại châu Âu, khoảng 10 quốc gia đang tiến sát hoặc tiệm cận mức nhiệt trung bình năm cao nhất lịch sử, chủ yếu do một mùa Hè khắc nghiệt hiếm thấy. Thụy Sĩ và một số quốc gia Balkan ghi nhận nhiệt độ mùa Hè cao hơn trung bình từ 2-3 độ C.

Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Anh trải qua mùa hè nóng nhất từ trước tới nay, với nắng nóng kéo dài làm bùng phát các vụ cháy rừng trên diện rộng. Riêng tại Anh, mùa Xuân khô hạn nhất trong hơn 100 năm đã dẫn tới tình trạng thiếu nước.



Trong khi đó, Bắc Âu phần lớn tránh được đợt nắng nóng dữ dội cuối tháng 6, nhưng lại trải qua một mùa Thu ấm bất thường. Ngoài ra, 12 tháng qua được dự báo là một trong hai giai đoạn nóng nhất từng ghi nhận tại Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Iceland./.

