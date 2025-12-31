Indonesia nâng mức cảnh báo núi lửa Burni Telong lên cấp 3

Ngày 30/12, Cơ quan Địa chất Indonesia đã nâng mức cảnh báo hoạt động núi lửa Burni Telong ở huyện Bener Meriah, tỉnh Aceh, lên cấp 3, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo gồm 4 cấp độ của nước này, trong bối cảnh khu vực liên tiếp ghi nhận các rung chấn trong đất liền.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Cơ quan Địa chất Indonesia cho biết đây là mức cảnh báo cao nhất đối với núi lửa Burni Telong kể từ giữa năm 2025, trùng với thời điểm xảy ra nhiều trận động đất ảnh hưởng đến các khu vực Bener Meriah và Aceh Tengah.

Mức cảnh báo cấp 3 cho thấy nguy cơ phun trào núi lửa ở mức cao.

Quyền Giám đốc cơ quan này - bà Lana Saria, cho biết việc nâng mức cảnh báo nhằm ngăn người dân và du khách tiếp cận khu vực miệng núi lửa trong bán kính 4km.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo không đến gần các khu vực phun khí fumarole và solfatara, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nhiều mây hoặc mưa, do nồng độ khí độc có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán người dân tại 3 ngôi làng trong bán kính 2km tính từ miệng núi lửa.

Trước đó, Cơ quan Địa chất Indonesia đã cảnh báo về sự gia tăng bất thường của hoạt động địa chấn tại núi Burni Telong, với tần suất dày hơn và tâm chấn nông hơn.

Trong đêm 30/12, các trạm quan trắc ghi nhận ít nhất 7 trận động đất núi lửa với phạm vi rung chấn tới 5km quanh miệng núi.

Ngoài ra, hệ thống địa chấn còn phát hiện 7 trận động đất núi lửa nông, 14 trận động đất sâu và 2 trận động đất kiến tạo, cho thấy magma đang dịch chuyển mạnh và tiến tới gần miệng núi lửa.

Cơ quan này cho biết hoạt động địa chấn gia tăng tại Burni Telong đã được ghi nhận từ tháng Bảy năm nay, với tổng cộng 10 trận động đất núi lửa sâu tính đến ngày 30/12. Đáng chú ý, cường độ rung chấn trở nên mạnh và nông hơn rõ rệt trong các tháng 11 và 12 vừa qua.

Theo bà Lana Saria, các dư chấn xuất hiện sau những trận động đất kiến tạo cục bộ cho thấy dòng magma dưới núi lửa dễ bị kích hoạt bởi các chuyển động kiến tạo xung quanh khu vực Burni Telong.

Do đó, nguy cơ tiềm ẩn có thể là một vụ phun trào do động đất kích hoạt, hoặc phun trào hơi nước ngay cả khi không có sự gia tăng đáng kể của hoạt động địa chấn.

Núi lửa Burni Telong thuộc hệ núi lửa tầng, cao 2.624m, được hình thành từ nhiều lớp dung nham và vật liệu phun trào chồng xếp lên nhau, do đó có đặc trưng phun nổ mạnh và mức độ nguy hiểm cao.

Indonesia là quốc gia quần đảo nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, với hơn 120 núi lửa đang hoạt động, thường xuyên đối mặt với các hiểm họa địa chất. /.