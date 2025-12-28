Môi trường

Trung Quốc: Động đất ở ngoài khơi Đài Loan khiến nhiều tòa nhà rung lắc

Cơ quan khí tượng Đài Loan cho biết trận động đất khiến các tòa nhà ở Đài Bắc rung lắc, và truyền thông địa phương cho biết người dân có thể cảm nhận được dư chấn trên khắp Đài Loan.

Xuân Phong-Nhật Ninh
Cảnh đỏ nát sau một trận động đất ở Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc) ngày 21/1/2025. (Ảnh minh họa. THX/TTXVN)
Cảnh đỏ nát sau một trận động đất ở Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc) ngày 21/1/2025. (Ảnh minh họa. THX/TTXVN)

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo một trận động đất có độ lớn 6,6 đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc Đài Loan (Trung Quốc) ngày 27/12.

Đây là trận động đất lớn thứ hai xảy ra tại khu vực này trong vài ngày qua.

Trong khi đó, Cơ quan khí tượng Đài Loan cho biết trận động đất xảy ra lúc 23h05 giờ địa phương (tức 22h05 cùng ngày giờ Việt Nam), có độ sâu chấn tiêu 73 km dưới biển ngoài khơi huyện Nghi Lan, Tây Nam Đài Bắc. Cơ quan này ước tính trận động đất này có độ lớn 7,0.

Trận động đất khiến các tòa nhà ở Đài Bắc rung lắc, và truyền thông địa phương cho biết người dân có thể cảm nhận được dư chấn trên khắp Đài Loan.

Hiện tại, trận động đất đã làm gián đoạn tạm thời nguồn cung cấp điện ở một khu vực thuộc huyện Nghi Lan, nhưng không có thiệt hại lớn nào được báo cáo, cũng chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào.

Đài Loan đã tạm dừng hoạt động của 4 chuyến tàu ở Nghi Lan, ảnh hưởng đến hơn 270 hành khách. Các tuyến tàu điện ngầm của Đài Bắc đã hoạt động với tốc độ thấp trong khoảng 20 phút cho đến khi không có bất thường nào được báo cáo tại các nhà ga và đường ray.

Đài Loan thường xuyên bị động đất do vị trí nằm trên rìa của hai mảng kiến tạo gần Vành đai lửa Thái Bình Dương, được đánh giá là khu vực hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới. Hôm 24/12, một trận động đất có độ lớn 6,0 đã xảy ra ở phía Đông Nam Đài Loan.

Trước đó, vào tháng 4/2024, 17 người đã thiệt mạng sau khi trận động đất có độ lớn 7,4 gây ra lở đất và làm hư hại nghiêm trọng các tòa nhà xung quanh thành phố Hoa Liên của Đài Loan. Các quan chức vào thời điểm đó xác nhận đây là trận động đất mạnh nhất ở Đài Loan trong 25 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Động đất #Sóng thần #Vành đai lửa Thái Bình Dương Đài Loan
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Vạt rừng (xã Tân Thủy) bị nước biển xâm thực gây chết cây và sạt lở đất. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Vĩnh Long: Hơn 9km bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng

Sạt lở không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân mà còn đe dọa khu vực rừng phòng hộ ven biển (xã Tân Thủy) với tổng chiều dài bờ biển bị ảnh hưởng hơn 9km.

Lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thế hệ trẻ chung tay bảo vệ nguồn nước

Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức về ô nhiễm và suy giảm chất lượng nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống và sức khỏe của người dân.