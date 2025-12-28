Trung Quốc: Động đất ở ngoài khơi Đài Loan khiến nhiều tòa nhà rung lắc

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo một trận động đất có độ lớn 6,6 đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc Đài Loan (Trung Quốc) ngày 27/12.

Đây là trận động đất lớn thứ hai xảy ra tại khu vực này trong vài ngày qua.

Trong khi đó, Cơ quan khí tượng Đài Loan cho biết trận động đất xảy ra lúc 23h05 giờ địa phương (tức 22h05 cùng ngày giờ Việt Nam), có độ sâu chấn tiêu 73 km dưới biển ngoài khơi huyện Nghi Lan, Tây Nam Đài Bắc. Cơ quan này ước tính trận động đất này có độ lớn 7,0.

Trận động đất khiến các tòa nhà ở Đài Bắc rung lắc, và truyền thông địa phương cho biết người dân có thể cảm nhận được dư chấn trên khắp Đài Loan.

Hiện tại, trận động đất đã làm gián đoạn tạm thời nguồn cung cấp điện ở một khu vực thuộc huyện Nghi Lan, nhưng không có thiệt hại lớn nào được báo cáo, cũng chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào.

Đài Loan đã tạm dừng hoạt động của 4 chuyến tàu ở Nghi Lan, ảnh hưởng đến hơn 270 hành khách. Các tuyến tàu điện ngầm của Đài Bắc đã hoạt động với tốc độ thấp trong khoảng 20 phút cho đến khi không có bất thường nào được báo cáo tại các nhà ga và đường ray.

Đài Loan thường xuyên bị động đất do vị trí nằm trên rìa của hai mảng kiến tạo gần Vành đai lửa Thái Bình Dương, được đánh giá là khu vực hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới. Hôm 24/12, một trận động đất có độ lớn 6,0 đã xảy ra ở phía Đông Nam Đài Loan.

Trước đó, vào tháng 4/2024, 17 người đã thiệt mạng sau khi trận động đất có độ lớn 7,4 gây ra lở đất và làm hư hại nghiêm trọng các tòa nhà xung quanh thành phố Hoa Liên của Đài Loan. Các quan chức vào thời điểm đó xác nhận đây là trận động đất mạnh nhất ở Đài Loan trong 25 năm qua./.

Trung Quốc: Động đất có độ lớn 5,8 làm rung chuyển Đài Loan Trận động đất xảy ra vào lúc 17h47 (giờ địa phương) với độ sâu chấn tiêu 10km. Tâm chấn được xác định ở vị trí 22,86 độ vĩ Bắc và 121,12 độ kinh Đông.