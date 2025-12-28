Thời tiết ngày 28/12: Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ có mưa rào rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Trung Bộ có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa dông. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi.

Trên biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng cao 3-5m.

Khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng cao 2-4m.

Ngoài ra trong ngày và đêm 28/12, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết cụ thể cho các vùng ngày 28/12:

Tây Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối.

- Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Gió nhẹ, trời rét; vùng núi rét đậm, có nơi rét hại, cần đề phòng băng giá và sương muối.

- Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 11-13 độ C, có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù; phía Nam có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 19-22 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc có mưa rào rải rác, có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C; cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ

- Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 21-24 độ C, miền Tây 24-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C, miền Đông có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù cục bộ. Gió nhẹ, trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 19-21 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 30-32 độ C./.

Thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026: Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm Từ ngày 31/12/2025-1/12026, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời rét.