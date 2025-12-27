Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tuyến đê hữu sông Lô

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ từ năm 2024, khu vực bờ sông Lô đoạn từ km35+400- km36+200 đê hữu Lô, xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 800m, ảnh hưởng đến 17 hộ dân đang sinh sống.

Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở bờ vở sông đoạn km36-km36+200 đê hữu sông Lô, xã Dân Chủ.

Hiện nay, khu vực bờ sông Lô đoạn từ km35+400-km36+200 đê hữu Lô, xã Dân Chủ đã xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 800m, ảnh hưởng đến 17 hộ dân đang sinh sống, với hơn 70 nhân khẩu; đặc biệt, đoạn bờ vở sông từ km36 -km36+200 đê hữu Lô, chiều dài 200m bị sạt lở nghiêm trọng, vở lở cao từ 10 -12m (so với mực nước sông hiện tại), ảnh hưởng trực tiếp đến 3 hộ dân, làm cuốn trôi công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi của các hộ dân, vị trí sạt lở gần nhất đã đến sát nhà dân; cách tuyến đê hữu Lô; đồng thời, cách Đường tỉnh 323 khoảng 20m; nếu không được xử lý kịp thời nguy cơ sạt lở tiếp diễn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân và tuyến đê hữu Lô, đặc biệt trong thời gian tới, khi các hồ xả nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ giao Ủy ban Nhân dân xã Dân Chủ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quantiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn; duy trì cắm biển cảnh báo và khoanh vùng khu vực sạt lở, hạn chế người, phương tiện và gia súc đi vào khu vực sạt lở để tránh thiệt hại.

Yêu cầu các tàu, thuyền không neo đậu trong khu vực sạt lở; xây dựng phương án chủ động di dời người và tài sản của các hộ dân có nguy cơ cao bị sạt lở trong khu vực đến nơi ở an toàn; cử các lực lượng thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt lở để báo cáo kịp thời về Sở Nông nghiệp và Môi trường khi tình hình sạt lở phát sinh, nguy cơ ảnh hưởng đến khu dân cư, đê điều.

Xây dựng phương án sẵn sàng sơ tán người và tài sản của các hộ dân trong khu vực đến nơi ở an toàn khi tình hình sạt lở phát sinh; sẵn sàng lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để cứu hộ, cứu nạn; nhanh chóng sơ tán, di dời nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm; bố trí đảm bảo hậu cần cho nhân dân tại nơi sơ tán khi cần thiết; chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; huy động các cơ sở khám chữa bệnh tham gia cứu chữa cho người bị nạn khi có yêu cầu; chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu khác để giúp nhân dân xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh, cung cấp nước sạch, ổn định đời sống nhân dân trong quá trình ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ Ủy ban Nhân dân xã Dân Chủ trong quá trình triển khai thực hiện; chỉ đạo tổ chức cắm biển cảnh báo tại khu vực sạt lở để theo dõi diễn biến thiên tai; kịp thời cảnh báo khi có sự cố sạt lở phát sinh; sẵn sàng chỉ đạo, huy động các lực lượng tham gia ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, khảo sát hoàn thiện các trình tự thủ tục để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp nhằm ngăn chặn kịp thời các sự cốđảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, quy hoạch xây dựng; đảm bảo chất lượng xây dựng công trình, phù hợp điều kiện địa hình, địa chất, vật liệu sẵn có của địa phương, tiết kiệm tối đa ngân sách Nhà nước./.

