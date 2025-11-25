Bộ Xây dựng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đường đèo Mimosa

Bộ Xây dựng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến đường đèo Mimosa thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng thuộc phạm vi được giao quản lý dự án của Ban Quản lý dự án 85 do ảnh hưởng của cơn bão số 13 và hoàn lưu sau bão gây ra từ ngày 18/11/2025 đến ngày 20/11/2025.

Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng theo phạm vi, trách nhiệm quản lý triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai; trong đó, thực hiện rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng công trình đường bộ do tình huống thiên tai gây ra, giải pháp sửa chữa khắc phục và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định; phối hợp với Vụ Kế hoạch-Tài chính để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nguồn vốn thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Khi kết thúc thi công xây dựng công trình khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai theo tình huống khẩn cấp về thiên tai nêu trên, Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng báo cáo Bộ Xây dựng để làm cơ sở xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Giám đốc Ban Quản lý dự án 85 chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng và trước pháp luật về các nội dung báo cáo thiệt hại, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại Km226+600-Km226+800 (lý trình thiết kế Km3+600-Km3+800) trên tuyến đường đèo Mimosa thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng thuộc phạm vi được giao quản lý dự án của Ban Quản lý dự án 85 do ảnh hưởng của cơn bão số 13 và hoàn lưu sau bão gây ra từ ngày 18/11/2025 đến ngày 20/11/2025.

Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng) có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Toàn bộ tuyến đèo Mimosa bị tê liệt sau vụ sụt lún. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Trước đó, tình huống thiên tai gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại Km226+600-Km226+800 (lý trình thiết kế Km3+600-Km3+800) trên tuyến đường đèo Mimosa thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng thuộc phạm vi được giao quản lý dự án của Ban Quản lý dự án 85 có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Thời điểm xảy ra tình huống thiên tai để Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng rà soát, xác định cụ thể hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc dự án được giao quản lý và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai gây ra được xác định từ ngày 18/11/2025 đến ngày 20/11/2025.

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định tại Chương IV Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ trưởng Bộ Xây dựng) quy định về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ.

Tình huống thiên tai được căn cứ theo: Tin số 1067 ngày 12/11/2025 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai; tin số 1088 ngày 19/11/2025 của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia về tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Lâm Đồng; tin số 1090 ngày 19/11/2025 và số 1091 ngày 20/11/2025 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh/thành phố từ Huế đến Lâm Đồng.

Ngoài ra, các Bản tin thời tiết khác của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng từ ngày 18/11/2025 đến ngày 20/11/2025./.

Lâm Đồng: Đường đèo Mimosa sụt xuống vực sâu Đêm 19/11, đèo Mimosa - cửa ngõ chính vào đô thị Đà Lạt (trung tâm tỉnh lỵ Lâm Đồng) đã bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, hàng chục mét đường đã bị sụt lở xuống vực sâu.