Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đèo Mimosa

Sáng 20/11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định số 2220/QĐ-UBND, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với các đoạn tuyến bị sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 20, chủ yếu tại đèo Mimosa, cửa ngõ chính vào đô thị Đà Lạt, trung tâm tỉnh lỵ Lâm Đồng sau khi đèo Prenn bị sạt lở nghiêm trọng, phải phong tỏa ngày 17/11.

Theo Quyết định trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đoạn Km226+600+ Km226+800 (Đèo Mimosa) và đoạn Km249+932 + Km249+968. Quốc lộ 20 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Do ảnh hưởng các đợt mưa lớn, kéo dài từ tối ngày 15/11 đến sáng ngày 19/11, vào lúc 23 giờ ngày 19/11/2025 tại đoạn Km226+600+ Km226+800 (phải tuyến) mái taluy âm và phần nền, mặt đường tiếp tục bị sạt lởvới chiều dài khoảng 70m, chiều sâu 40m, làm đứt toàn bộ nền, mặt đường và taluy âm, nằm trong phạm vi đoạn sạt lở ngày 18/11/2025; Đoạn từ Km249+932 + Km249+968 bên trái tuyến: sạt lở taluy âm nền đường với chiều dài khoảng 36m, sâu khoảng 06m; đồng thời mặt đường bị sụt lún với chiều sâu khoảng 30cm; có nguy cơ mở rộng.

Khu vực bị sụt lún có 1 cống thoát nước tròn chạy qua nền đường có thể là nguyên nhân gây sụt lún. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)



Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại tài sản và tính mạng của người dân do thiên tai hoặc sự cố công trình gây ra: Cắm các biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có phận sự vào khu vực cảnh báo nguy hiểm; di dời các hộ dân xung quanh khu vực sạt trượt đến nơi an toàn.

Tổ chức trực ban tại công trình 24/24; quan trắc, theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai; sự dịch chuyển, nứt gãy, sạt trượt tại công trình. Tổ chức phân luồng, phân làn giao thông, đảm bảo lưu thông và an toàn khi tham gia giao thông. Thực hiện xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý, sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông trước mắt, không ách tắc.

Phải thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến thiên tai; sự dịch chuyển, nứt gãy hạng mục công trình, báo cáo kịp thời về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh biết, chỉ đạo.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì thực hiện việc cảnh báo tại 2 đoạn tuyến trên; Bố trí nhân sự thường trực theo dõi diễn biến hiện trạng điểm sạt lở và phối hợp tổ chức phân luồng giao thông; đảm bảo cho phương tiện lưu thông và thực hiện các biện pháp an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông lưu thông qua đoạn tuyến.

Phối hợp với Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Xây dựng (Chủ đầu tư dự án) và các đơn vị liên quan để khảo sát, đánh giá, xác định sơ bộ nguyên nhân; để xuất phương án xử lý khắc phục đảm bảo giao thông trước mắt để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hương - Đà Lạt được giao phối hợp với các cơ quan liên quan kiên quyết tổ chức di dời (cưỡng chế sơ tán ngay các hộ dân tại khu vực chân đồi, di dời trong trường hợp cần thiết)núi, khu vực có độ dốc lớn nguy hiểm thuộc khu vực sạt lở nêu trên nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn đến tính mạng, tài sản của nhân dân.

Sau khi thông báo di dời người dân ra khỏi khu vực sạt lở, có trách nhiệm duy trì lực lượng chốt trực 24/24, tuyệt đối không để người dân quay lại khi chưa đảm bảo an toàn.

Chỉ đạo Ban Phòng thủ dân sự, Công an, Ban Chỉ huy quân sự bố trí lực lượng chốt trực 24/24, tổ chức phân luồng giao thông, sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cảnh giới tại khu vực công trình để phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình khắc phục sự cố… Trước đó phóng viên TTXVN đã đưa tin đêm 19/11, đèo Mimosa - cửa ngõ chính vào đô thị Đà Lạt (trung tâm tỉnh lỵ Lâm Đồng) đã bị sụt lở đặc biệt nghiêm trọng.

Tại hiện trường, phóng viên chứng kiến cả quãng đường dài khoảng 50-70 m tại km 226+ 700 Quốc lộ 20 đã bị sụt hoàn toàn thành vực sâu khoảng khoảng 20m. Nhiều cây thông lớn cũng bị kéo xuống khu vực sụt lở.

Khu vực bị sụt có 1 cống tròn đường kính khoảng 1 mét chạy qua đường đang có nước chảy. Toàn bộ mặt đường của vị trí sụt đã mất vào tận rãnh thoát nước bên phía ta luy dương.

Cho đến thời điểm này, cả 2 con đèo cửa ngõ về phía Nam của đô thị Đà Lạt đã bị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, trong đó đèo Prenn đã công bố ngày 17/11 do bị sạt lở nghiêm trọng. Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã thông báo phương án phân luồng từ các tỉnh phía Nam vào đô thị Đà Lạt qua 2 tuyến đường khác là đèo Sacom và đèo Tà Nung.

Hiện tại khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng là nơi mưa nhiều nhất trong những ngày qua mưa đã tạnh, nhưng vẫn trời vẫn âm u. Trong khi đó Công ty thủy điện Đại Ninh vừa có thông báo tới 10 giờ ngày 20/11 sẽ tăng lượng xả lũ tại hồ thủy điện Đại Ninh từ 1.950 m3/giây lên 2.200 m3/giây để vận hành cắt, giảm lũ cho vùng hạ du…/.



Toàn bộ tuyến đèo Mimosa bị tê liệt sau vụ sụt lún nghiêm trọng Lâm Đồng đang nghiên cứu phương án tạm thời khắc phục sạt lở trên đèo Mimosa, gây tắc nghẽn toàn bộ tuyến đường và ảnh hưởng giao thông.