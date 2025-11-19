Lâm Đồng: Kịp thời giải cứu bé gái khỏi sạt lở

Tối 19/11, trên địa bàn phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) xảy ra vụ sạt lở bờ taluy khiến lượng lớn đất, đá đổ ập vào một căn nhà của người dân. Lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu một bé gái thoát nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút, một khối lượng lớn đất, đá đổ ập vào bên hông một căn nhà cấp 4 trên hẻm đường Hùng Vương (đoạn gần đồi Dã Chiến). Lúc này, những người trong nhà kịp chạy thoát ra ngoài, riêng một bé gái 8 tuổi (chưa rõ danh tính) đang ở khu vực nhà vệ sinh bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng phường Xuân Trường - Đà Lạt cùng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt phối hợp với người dân giải cứu cháu bé.

Sau khi huy động thêm máy múc và phương tiện cơ giới, đến khoảng 19 giờ 15 phút, lực lượng chức năng đã đưa được bé gái ra ngoài an toàn. Ngay sau đó, cháu bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để thăm khám và điều trị.

Hiện nay, lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường vụ việc, đồng thời hỗ trợ người dân dọn dẹp đất, đá, đảm bảo an toàn cho khu vực.

Chiều tối cùng ngày, tại tuyến đèo Mimosa cũng xảy ra một vụ sạt lở; cây cổ thụ ngã đổ chắn ngang tuyến đèo, khiến giao thông tê liệt cục bộ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt đã nhanh chóng giải phóng hiện trường, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua tuyến đèo này./.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng cho vựa rau lớn nhất Lâm Đồng Lũ dâng bất thường đã nhấn chìm nhiều vùng trồng rau ở Đơn Dương, cuốn trôi nhà lưới và thiết bị sản xuất, khiến nông dân thiệt hại nặng trong khi giá rau củ đang tăng mạnh trên thị trường.