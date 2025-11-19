Xã hội

Lâm Đồng: Kịp thời giải cứu bé gái khỏi sạt lở

Sau khi huy động thêm máy múc và phương tiện cơ giới, đến khoảng 19 giờ 15 phút, lực lượng chức năng đã đưa được bé gái ra khỏi đống đổ nát sau vụ sạt lở đất tại Đà Lạt. 

Nguyễn Dũng
Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Tối 19/11, trên địa bàn phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) xảy ra vụ sạt lở bờ taluy khiến lượng lớn đất, đá đổ ập vào một căn nhà của người dân. Lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu một bé gái thoát nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút, một khối lượng lớn đất, đá đổ ập vào bên hông một căn nhà cấp 4 trên hẻm đường Hùng Vương (đoạn gần đồi Dã Chiến). Lúc này, những người trong nhà kịp chạy thoát ra ngoài, riêng một bé gái 8 tuổi (chưa rõ danh tính) đang ở khu vực nhà vệ sinh bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng phường Xuân Trường - Đà Lạt cùng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt phối hợp với người dân giải cứu cháu bé.

Sau khi huy động thêm máy múc và phương tiện cơ giới, đến khoảng 19 giờ 15 phút, lực lượng chức năng đã đưa được bé gái ra ngoài an toàn. Ngay sau đó, cháu bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để thăm khám và điều trị.

Hiện nay, lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường vụ việc, đồng thời hỗ trợ người dân dọn dẹp đất, đá, đảm bảo an toàn cho khu vực.

Chiều tối cùng ngày, tại tuyến đèo Mimosa cũng xảy ra một vụ sạt lở; cây cổ thụ ngã đổ chắn ngang tuyến đèo, khiến giao thông tê liệt cục bộ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt đã nhanh chóng giải phóng hiện trường, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua tuyến đèo này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#sạt lở đất #Đà Lạt #cứu hộ #bảo hiểm #Lâm Đồng #bé gái Lâm Đồng
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hình ảnh Hoa hậu Thùy Tiên trong phiên tòa xét xử vụ kẹo Kera

Hình ảnh Hoa hậu Thùy Tiên trong phiên tòa xét xử vụ kẹo Kera

Sáng 19/11, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) cùng 4 bị cáo liên quan đến cáo buộc “lừa dối khách hàng” khi quảng bá sản phẩm kẹo Kera. Tổng số 5 bị cáo gồm Lê Tuấn Linh (giám đốc), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng du mục), Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs), Lê Thành Công và Thùy Tiên. Cả năm bị cáo bị truy tố theo khoản 2 điều 198 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 1-5 năm tù hoặc phạt tiền 100-500 triệu đồng.