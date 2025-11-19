Lâm Đồng: Tạm ngừng tuyến vận tải hành khách từ Phan Thiết ra đặc khu Phú Quý

Do thời tiết xấu, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, các tàu cao tốc khai thác tuyến vận tải hành khách từ Phan Thiết ra đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo tạm ngưng và thay đổi lịch hoạt động.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc thông báo tạm dừng vận hành tuyến Phan Thiết-Phú Quý và ngược lại từ hôm nay (19/11) đến hết ngày 26/11. Dự kiến ngày 28/11, tuyến này sẽ được vận hành lại bình thường theo lịch.

Cùng với đó, Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong-Kiên Giang cũng thông báo sẽ tạm ngưng hoạt động các chuyến tàu tuyến Phan Thiết- Phú Quý từ ngày 20/11 đến hết 22/11.

Việc tạm dừng được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho du khách trong quá trình di chuyển. Đơn vị sẽ liên tục cập nhật tình hình thời tiết và thông báo lịch hoạt động mới ngay khi đủ điều kiện an toàn.

Đặc khu Phú Quý nằm cách đất liền hơn 56 hải lý, vì thế mọi hoạt động giao thương, vận chuyển hàng hóa, hành khách đều phụ thuộc vào tuyến vận tải biển.

Hằng năm, vào mùa gió Đông Bắc (từ tháng 11 năm trước đến cuối tháng 4 năm sau), việc vận chuyển hàng hóa, hành khách từ đất liền ra huyện Phú Quý gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay tuyến vận tải Phan Thiết-Phú Quý có 3 tàu vận tải duy trì hoạt động thường xuyên là Superdong Phú Quý I, Superdong Phú Quý II và Trưng Trắc.

Theo dự báo thời tiết, do chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa Nam áp cao lạnh lục địa tăng cường; đồng thời trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh, vùng biển ven bờ tỉnh Lâm Đồng có gió cấp 4-5, có lúc cấp 6m sóng biển cao trung bình 1-2m.

Khu vực ngoài khơi, gió Đông Bắc cấp 5-6, giật cấp 7; sóng biển cao trung bình 2-3,5 m, biển động. Vì vậy việc các tàu vận tải tạm dừng hoạt động nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện./.

