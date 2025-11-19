Mưa lũ gây thiệt hại nặng cho vựa rau lớn nhất Lâm Đồng

Do ảnh hưởng của mưa kéo dài cộng với thủy điện xả lũ ồ ạt đã khiến nhiều nơi ở khu vực Đơn Dương, vựa rau lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng, ngập trắng đồng suốt mấy ngày nay.

Đặc biệt trong khi giá nông sản đang tăng mạnh như hiện nay đã khiến các nhà vườn gánh chịu thiệt hại nặng khi hoa màu chìm trong nước lũ.

Mấy ngày qua các nhà vườn ven sông Đa Nhim (đoạn qua khu vực huyện Đơn Dương cũ) đứng ngồi không yên khi nước lũ dâng cao gây ngập trắng đồng.

Từ phía cầu Ka Đô (xã Ka Đô) bắc ngang sông Đa Nhim, dễ dàng nhận thấy nước sông đã dâng ngập sâu vào hai bên bờ, có nơi nước “ăn” sâu vào bờ sông hàng chục mét, không còn nhận ra vườn rau màu, đường nội đồng của người dân.

Sau khi nước dâng ngập toàn bộ vườn củ dền hơn 7.000m2 của gia đình, ông Nguyễn Văn Thạch (xã Ka Đô) vội vàng ra vườn dọn dẹp, thu gọn máy móc, nông cụ để tránh bị nước cuốn trôi.

Ông Nguyễn Văn Thạch (xã Ka Đô, Lâm Đồng) bị thiệt hại khoảng 100 triệu đồng do toàn bộ vườn củ dền 7.000m2 sắp thu hoạch bị ngập trong nước lũ. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Vừa nhổ những cây dền đã ngâm nước trong hai ngày qua, ông Thạch vừa cho biết chưa năm nào lũ dâng cao như năm nay. Mọi năm nếu nước dâng cao lắm cũng chỉ ngập vào đến mép tuyến đường ven sông, cách vườn của gia đình gần 50m. Nhưng năm nay dù thủy điện mới xả lũ từ sáng nhưng đến trưa nước đã dâng cao, có nơi bị ngập đến 2m, len lỏi vào các mương, suối gây ngập nặng cho những vườn rau màu cách xa bờ sông.

“Tính sơ bộ cả công cán, chi phí đầu tư, phân bón, coi như gia đình tôi thiệt hại hơn 100 triệu đồng rồi. Củ dền này ngâm nước lâu xem như nhổ bỏ đi thôi, đúng là giá rau củ đang lên cao thì mình lại mất mùa,” ông Thạch lắc đầu nói.

Cách vườn ông Thạch không xa, dọc theo bờ sông Đa Nhim là những vườn lagim (các loại rau ngắn ngày) đã bị nước lũ nhấn chìm không nhận ra.

Một số vườn chanh dây, cà tím, cải xanh… ở địa thế cao hơn cũng bị ngập mấp mé đầu gối. Khu nhà lưới trồng lagim của gia đình ông Hồ Văn Tâm (xã Ka Đô) bị thiệt hại hoàn toàn khi nước sông Đa Nhim dâng ngập gần tới mái che.

Sau hai ngày bị nước lũ “quần thảo,” ông Tâm cùng một số người tranh thủ nước vừa rút bớt lội xuống để đẩy rác nông nghiệp, vỉ xốp trôi dạt tấp vào nhà lưới dày đặc.

Ông Tâm cho biết rác bị nước lũ cuốn từ thượng nguồn về tấp vào nhà lưới của gia đình ông ước tính hàng chục khối. Không tính thiệt hại về cây trồng, chỉ riêng nước lũ cuốn trôi đất, thiết bị tưới, khung nhà lưới bị ngã đổ đã gây thiệt hại tiền triệu cho gia đình ông Tâm.

“Giờ chỉ mong nước rút nhanh để gia đình tôi sớm cải tạo lại vườn, xuống giống vụ rau mới để sớm thu hoạch khi giá rau củ đang lên cao như hiện nay,” ông Tâm nói.

Vườn chanh dây xuất khẩu của nhà vườn tại xã Ka Đô (Lâm Đồng) có nguy cơ thiệt hại do ngập trong nước lũ hai ngày qua. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Theo ghi nhận, từ sáng ngày 17/11, phía Công ty cổ phần thuỷ điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi đã liên tục thông báo tăng mức xả điều tiết lũ từ 300 m3/s lên 600m3/s do lượng nước từ thượng nguồn đổ về hồ Đơn Dương rất lớn.

Do ảnh hưởng của xả lũ qua đập tràn hồ Đơn Dương, các khu vực hạ lưu đã bị nước dâng lên ngập sâu; trong đó, gồm hàng trăm ha đất trồng rau màu của người dân ven sông, thuộc địa bàn các xã D’Ran, Ka Đô, Đơn Dương, Quảng Lập.

Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi sát tình hình thực tế để cảnh báo, di dời, hỗ trợ người dân đến nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, cập nhật tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh đến chiều 18/11 sơ bộ khoảng 30 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về sản xuất, nông nghiệp có khoảng 360ha cây trồng, chủ yếu là rau màu tại địa bàn các xã D’Ran, Ka Đô, Đơn Dương, Quảng Lập và Đức Trọng. Đặc biệt tại xã D’Ran (sát chân đập thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi) có đến 300ha rau màu bị ngập úng, ước thiệt hại 8 tỷ đồng.

Hiện tại, tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì trực ban 24/24h; tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, triển khai lực lượng kiểm tra các khu vực nguy cơ cao để sẵn sàng ứng phó. Đồng thời tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các chủ hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện trên địa bàn tổ chức vận hành hồ chứa theo đúng quy trình nhằm đảm bảo an toàn công trình, giảm ngập lụt vùng hạ du./.

