Lâm Đồng khẩn cấp gia cố đèo Mimosa lên Đà Lạt

Ngày 19/11, Ban Bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng và đơn vị thi công đang khẩn trương huy động phương tiện triển khai gia cố điểm sạt lở, sụt lún trên tuyến đèo Mimosa (thuộc Quốc lộ 20, đoạn qua phường Xuân Hương-Đà Lạt, Lâm Đồng) xuất hiện vào chiều 18/11.

Đơn vị thi công đã triển khai biện pháp kỹ thuật đóng hàng chục cọc cừ Larsen bằng thép dọc bờ taluy âm xuất hiện vết sạt trượt, hở hàm ếch đang đe dọa nền đường đèo Mimosa.

Đến trưa ngày 19/11, hàng chục cọc thép đã được ép sâu xuống 6m so với mặt đất để hạn chế nguy cơ sạt lở. Dự kiến đến hết ngày 19/11 sẽ hoàn tất việc đóng cọc cừ bên taluy âm của đoạn đường bị sụt lún, sạt lở.

Sau đó, đơn vị thi công tiếp tục đổ các lớp đá, bêtông để gia cố phần móng và phần lề đường, nhằm hạn chế nguy cơ sạt lở và sẽ tính toán tiếp phương án xử lý lâu dài.

Cùng với việc thi công khắc phục sự cố, Ban Bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng và đơn vị thi công cũng tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện thay phiên nhau di chuyển qua đoạn đường đang bị sụt lún, sạt lở. Ghi nhận vào trưa cùng ngày, tuyến đèo Mimosa khá thông thoáng cả hai chiều, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ.

Như TTXVN đã đưa tin, chiều 18/11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã thông báo phân luồng, tổ chức giao thông trên đường đèo Mimosa do tuyến đèo này xuất hiện điểm sạt lở, sụt lún mặt đường.

Cụ thể, do mưa lớn kéo dài, tuyến đèo Mimosa (song song với đèo Prenn) dẫn lên Đà Lạt bị sạt lở, hư hỏng kết cấu nền, mặt đường tại Km226+500-Km226+800. Đoạn đường bị sụt lún, sạt lở taluy âm có chiều dài khoảng 20m, cách chân đèo Mimosa khoảng 1km.

Theo cơ quan chức năng, tại vị trí này có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nên không đảm bảo cho các phương tiện có trọng tải lớn lưu thông. Do đó, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, cấm xe ôtô tải có tổng tải trọng toàn bộ từ 15 tấn trở lên (trọng lượng xe và hàng hóa) lưu thông trên đèo Mimosa; các phương tiện khác được lưu thông 2 chiều như phương án tổ chức giao thông hiện nay./.

