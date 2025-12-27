Thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026: Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm

Nhận định về diễn biến thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Lê Thị Loan cho biết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, trời rét về đêm và sáng sớm, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, có nơi dưới 16 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông.

Cụ thể, từ ngày 31/12/2025-1/12026, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Từ đêm 1-4/1/2026, có mưa vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển đêm 1-2/1/2026 có mưa, mưa nhỏ rải rác, sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế, ngày 31/12/2025-1/1/2026 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều nắng, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Từ đêm 1-4/1/2026, phía Bắc mưa vài nơi, riêng 1-2/1/2026 có mưa rải rác. Phía Bắc trời chuyển rét; phía Nam có mưa và mưa rào rải rác, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 31/12/2025-1/1/2026, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, riêng phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Từ ngày 2-4/1/2026, phía Bắc có mưa, mưa rải rác, có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-22 độ C, phía Nam 22–24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ từ ngày 31/12/2025-4/1/2026, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ từ ngày 31/12/2025-4/1/2026, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 20-23 độ C, miền Tây 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để chủ động ứng phó, phòng, chống rét đậm, rét hại, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến gió mùa Đông Bắc, tình hình rét và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh; rà soát phương án ứng phó với rét; hướng dẫn bảo đảm sức khỏe cho người dân, khuyến cáo không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác.../.

Thời tiết ngày 27/12: Bắc Bộ trời rét, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá Ngày 27/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 21-24 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ C.