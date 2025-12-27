Mỹ hủy, hoãn hàng nghìn chuyến bay do cơn bão mùa Đông Devin

Các hãng hàng không tại Mỹ đã hủy hoặc hoãn hàng nghìn chuyến bay trong ngày 26/12 do ảnh hưởng của bão mùa Đông Devin, đúng vào cao điểm đi lại dịp lễ Giáng Sinh.

Một số bang cũng đã hạn chế các phương tiện vận tải thương mại, chủ yếu là xe tải và xe container lưu thông trên đường bộ để đề phòng tuyết rơi gây trơn trượt.

Theo trang theo dõi chuyến bay FlightAware, tính đến 16 giờ 4 phút (giờ miền Đông nước Mỹ), có tổng cộng 1.802 chuyến bay bị hủy và 22.349 chuyến bay bị hoãn.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) chiều cùng ngày đã phát cảnh báo về cơn bão mùa Đông Devin, cho biết cơn bão sẽ gây ra điều kiện đi lại nguy hiểm tại khu vực Great Lakes, kéo dài tới miền Bắc vùng Trung Đại Tây Dương và miền Nam bang New England, từ hôm nay đến sáng 27/12 (giờ địa phương).

Ba sân bay lớn của New York gồm John F. Kennedy, Newark Liberty và LaGuardia đã đăng thông báo trên mạng xã hội X, cảnh báo hành khách về nguy cơ chuyến bay bị chậm hoặc hủy. Hơn một nửa số chuyến bay bị hủy và hoãn trên toàn nước Mỹ tập trung tại ba sân bay này.

JetBlue Airways là hãng hủy nhiều chuyến bay nhất với 225 chuyến, theo sát là Delta Air Lines với 212 chuyến. Republic Airways hủy 157 chuyến, trong khi American Airlines hủy 146 chuyến và United Airlines hủy 97 chuyến.

Đại diện American Airlines, United Airlines và JetBlue cho Reuters biết các hãng đã miễn phí đổi chuyến cho những hành khách bị ảnh hưởng bởi bão.

Bang New Jersey và Pennsylvania cũng đã áp dụng các hạn chế đối với phương tiện thương mại trên một số tuyến đường, trong đó có nhiều đường cao tốc liên bang./.

Bão tuyết kèm gió mạnh đổ bộ vào khu vực phía Đông Canada Tại Canada, cảnh báo màu vàng dự báo lượng tuyết rơi từ 20-30 cm vào chiều 3/12, cảnh báo màu cam, ở phía Bắc Cape Breton và miền Trung Newfoundland dự báo tuyết rơi từ 30-50 cm vào buổi tối.