Trung Quốc dẫn độ về nước hơn 952 nghi phạm lừa đảo viễn thông từ Myanmar

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Bộ Công an Trung Quốc ngày 25/12 cho biết nước này đã dẫn độ về nước 952 nghi phạm lừa đảo viễn thông từ khu vực Myawaddy của Myanmar trong một chiến dịch phối hợp với Myanmar và Thái Lan nhằm trấn áp hoạt động cờ bạc và lừa đảo viễn thông xuyên biên giới.

Bộ trên cho biết cơ chế phối hợp cấp Bộ trưởng trong phòng chống tội phạm lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia đã được thiết lập giữa ba nước hồi đầu năm nay, tạo tiền đề cho một loạt các cuộc đột kích phối hợp.

Từ tháng 10, Myanmar đã tiến hành một đợt hoạt động nhắm vào các mục tiêu mới tại Myawaddy và các khu vực lân cận theo khung thỏa thuận ba bên trước đó, tập trung vào việc bắt giữ các nghi phạm và phá dỡ các khu phức hợp lừa đảo và cờ bạc bất hợp pháp.

Trước đó, vào ngày 15/12, một lực lượng đặc nhiệm chung gồm cảnh sát từ ba quốc gia đã tiến hành kiểm tra tại chỗ các trung tâm lừa đảo lớn ở Myawaddy. Nhóm này đã đánh giá tiến độ trấn áp và vạch ra các biện pháp tiếp theo bao gồm các cuộc đột kích, kiểm soát chung và đẩy nhanh việc hồi hương nghi phạm.

Ngoài ra, từ ngày 16-19/12, Bộ Công an Trung Quốc đã phối hợp với Cục Công an Tỉnh Cát Lâm và Hà Nam dẫn độ các nghi phạm bị bắt giữ trở về Trung Quốc.

Thông qua sự hợp tác ba bên, Trung Quốc đã đưa về nước hơn 7.600 công dân nước này có liên quan đến các hoạt động cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông tại Myawaddy, Myanmar kể từ đầu năm nay./.

