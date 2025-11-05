Trung Quốc tịch thu hàng triệu USD liên quan đến lừa đảo trực tuyến ở Campuchia

Trang tin SBM News ngày 5/11 cho biết Viện Công tố thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đã bắt giữ 25 đối tượng và thu giữ khối tài sản trị giá 4,5 tỷ TWD, tương đương 147,09 triệu USD, liên quan Prince Group - tập đoàn kinh doanh đa quốc gia - với cáo buộc điều hành trung tâm lừa đảo quy mô lớn....



Theo tuyên bố công bố hôm 4/11 của cơ quan công tố sở tại, khối tài sản bị tịch thu bao gồm 26 xe hơi hạng sang vàtài khoản ngân hàng liên quan mạng lưới tội phạm và ông Trần Chí (Chen Zhi), một doanh nhân người Campuchia gốc Trung Quốc, cùng cáo buộc rửa tiền và cưỡng bức lao động.



Các công tố viên cho biết thông qua mạng lưới lừa đảo lao động cưỡng bức hoạt động trên khắp Campuchia, nhóm tội phạm này đã thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn liên quan tiền điện tử và cờ bạc trực tuyến.

Số tiền thu được từ hoạt động lừa đảo được chuyển thông qua các doanh nghiệp do Prince Group thành lập tại nhiều quốc gia và được làm sạch bằng các giao dịch mua hàng xa xỉ và bất động sản.



Tháng trước, cảnh sát Singapore đã thu tịch thu khối tài sản trị giá hơn 150 triệu SGD, tương đương khoảng 115,9 USD, liên quan Prince Group. Các hành động pháp lý ở Singapore và Đài Loan (Trung Quốc) diễn ra sau khi Anh và Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt một mạng lưới có trụ sở tại Đông Nam Á với cáo buộc điều hành trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, sử dụng lao động từ hoạt động buôn người để lừa đảo các nạn nhân trên khắp thế giới.

Đài Loan tuyên bố một số công dân của họ đã bị lừa sang Campuchia và Myanmar để làm việc tại các trung tâm lừa đảo./.

