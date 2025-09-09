Mỹ trừng phạt các mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại Myanmar và Campuchia

Bộ Tài chính Mỹ cho biết nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những đối tượng điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại Myanmar và Campuchia mà Washington cho rằng đã khiến người dân Mỹ thiệt hại hàng chục tỷ USD trong năm ngoái.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các thực thể bị trừng phạt lần này gồm 9 công ty và cá nhân tại thị trấn Shwe Kokko, bang Karen (Myanmar), sát biên giới Thái Lan.

Ngoài ra, 10 thực thể ở Campuchia cũng bị Mỹ áp trừng phạt.

Trong thông cáo, Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính John K. Hurley nhấn mạnh các mạng lưới lừa đảo không chỉ đe dọa an toàn và tài chính của người dân Mỹ, mà còn biến hàng nghìn người khác thành nạn nhân của lao động cưỡng ép dưới hình thức buộc phải lừa đảo trực tuyến.

Chính quyền quân sự Myanmar và Chính phủ Campuchia chưa đưa ra phản hồi.

Các chiêu trò lừa đảo bao gồm rửa tiền, cờ bạc phi pháp và dụ dỗ nạn nhân tham gia vào các khoản đầu tư gian lận. Phần lớn những người trực tiếp vận hành là lao động bị lừa tham gia vào các đường dây này./.

