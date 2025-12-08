Trung Quốc đưa về nước hơn 1.000 công dân nghi liên quan lừa đảo viễn thông

Theo Tân Hoa xã, Bộ Công an Trung Quốc ngày 8/12 cho biết từ đầu tháng đến nay đã đưa về nước 1.178 công dân nước này bị tình nghi liên quan tới các vụ lừa đảo viễn thông tại thị trấn Myawaddy của Myanmar.

Theo thông báo đăng trên tài khoản WeChat chính thức của bộ trên, các đối tượng được bàn giao theo từng đợt thông qua Thái Lan, với sự hộ tống của cảnh sát Trung Quốc.

Nếu tính từ ngày 20/2 đến nay, nước này đã đưa về nước hơn 6.600 công dân bị tình nghi liên quan đến lừa đảo viễn thông.

Bộ Công an Trung Quốc nhấn mạnh chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo viễn thông xuyên biên giới đang được tích cực triển khai và Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác thực thi pháp luật nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm cũng như bảo đảm an ninh trật tự.

Trước đó, hôm 4/11, các nước gồm Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đã tiến hành cuộc họp cấp bộ trưởng và đạt được nhất trí về việc tăng cường hợp tác cũng như triển khai các chiến dịch trấn áp phối hợp nhằm vào tội phạm lừa đảo viễn thông xuyên biên giới.

Gần đây, cảnh sát Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan mở đợt truy quét tập trung vào khu vực Myawaddy, nơi Myanmar đã triệt phá nhiều cơ sở lừa đảo và bắt giữ các nhóm nghi phạm./.

