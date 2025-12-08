Động đất mạnh 7,6 độ, Nhật Bản ban bố cảnh báo sóng thần

Tối 8/12, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ghi nhận xảy ra động đất có độ lớn 7,6 ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc nước này, đồng thời ban bố cảnh báo sóng thần.

Ban đầu, độ lớn động đất được xác định mức 7,2 nhưng sau đó được điều chỉnh lên 7,6.

JMA cảnh báo có thể có sóng thần cao 3m ập vào bờ biển Đông Bắc Nhật Bản./.

