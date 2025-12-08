Môi trường

Động đất mạnh 7,6 độ, Nhật Bản ban bố cảnh báo sóng thần

Nhật Bản ghi nhận động đất 7,6 độ ngoài khơi, ban bố cảnh báo sóng thần cao 3m đe dọa bờ biển Đông Bắc, gây lo ngại lớn.

Minh Tâm
Ảnh minh họa. (Nguồn: Freepik)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Freepik)

Tối 8/12, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ghi nhận xảy ra động đất có độ lớn 7,6 ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc nước này, đồng thời ban bố cảnh báo sóng thần.

Ban đầu, độ lớn động đất được xác định mức 7,2 nhưng sau đó được điều chỉnh lên 7,6.

JMA cảnh báo có thể có sóng thần cao 3m ập vào bờ biển Đông Bắc Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)
#nhật bản #động đất #cảnh báo sóng thần Nhật Bản
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục