Nhật Bản: Động đất có độ lớn 5,7 tại tỉnh Kumamoto

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết một trận động đất có độ lớn 5,7 đã làm rung chuyển tỉnh Kumamoto ở miền Tây Nam nước này trong ngày 25/11.

Hiện chưa có cảnh báo sóng thần liên quan đến trận động đất này.

Theo JMA, trận động đất xảy ra ở khu vực Aso, thuộc tỉnh Kumamoto thuộc đảo Kyushu, có độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Theo thang đo cường độ địa chấn của Nhật Bản gồm 7 mức, trận động đất này được xác định ở dưới mức 5.

Theo hãng tin NHK, Chính phủ Nhật Bản đã ban hành cảnh báo động đất khẩn cấp cho khu vực đảo Kyushu./.

Nhật Bản ghi nhận sóng thần nhỏ sau động đất Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết trong chiều tối 9/11 ghi nhận nhiều cơn sóng thần nhỏ ở khu vực bờ biển Thái Bình dương phía Bắc nước này, sau trận động đất độ lớn 6,7 xảy ra chiều cùng ngày.