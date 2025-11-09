Nhật Bản ghi nhận sóng thần nhỏ sau động đất

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết trong chiều tối 9/11 ghi nhận nhiều cơn sóng thần nhỏ ở khu vực bờ biển Thái Bình dương phía Bắc nước này, sau trận động đất độ lớn 6,7 xảy ra chiều cùng ngày.



Đợt sóng thần đầu tiên xảy ra lúc 17h37, giờ địa phương, ở khu vực Miyako thuộc tỉnh Iwate, nhưng quá nhỏ nên không đo được độ cao. Hai phút sau đó, sóng thần cao khoảng 10cm đã đánh vào khu vực Ofunato cùng tỉnh. Khu vực này sau đó cũng có thêm các cơn sóng cao từ 10-20cm.



Trước đó, cảnh báo sóng thần cao tới 1m đã được ban bố ở Iwate. Sau trận động đất đầu tiên, khu vực này tiếp tục ghi nhận 2 đợt dư chấn có độ lớn 5,3 và 6,3.

Trong sáng cùng ngày, tại đây cũng xảy ra 6 rung chấn ở ngoài khơi, có độ lớn từ 4,8 đến 5,8, không cảm nhận được ở đất liền.



Tỉnh Iwate nằm trong khu vực Đông Bắc Nhật Bản từng bị tàn phá trong thảm họa kép động đất - sóng thần hồi năm 2011, thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất tại Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai./.

