Xuất hiện hai trận động đất tại Sơn La và Huế có độ lớn từ 3,6 đến 4,0

Tối 7/11, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông báo đã có 2 trận động đất với độ lớn từ 3,6 đến 4,0 xảy ra tại Sơn La và Huế. Các trận động đất này không gây rủi ro thiên tai.

Cụ thể, tại xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La, lúc 14 giờ giờ 51 phút 56 giây ngày 7/11, một trận động đất độ lớn 3,6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 21,603 độ Vĩ Bắc, 103,616 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Lúc 21 giờ 25 phút 31 giây cùng ngày, tại xã A Lưới 4, thành phố Huế ghi nhận trận động đất có độ lớn 4,0 xảy ra tại tọa độ 16,219 độ Vĩ Bắc, 107,325 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3km.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần cho biết, động đất kiến tạo gây ra bởi đới đứt gãy tự nhiên (một hiện tượng địa chất liên quan tới các quá trình kiến tạo trong vỏ Trái Đất.

Thông thường đứt gãy thường xảy ra tại nơi có điều kiện địa chất không ổn định.

Khu vực tỉnh Sơn La nằm trên đới đứt gãy sông Đà đang hoạt động địa chất diễn ra tương đối mạnh, nên vẫn thường xuyên xảy ra động đất. Khu vực này được dự báo là vùng có nguy cơ xảy ra động đất và có thể xảy ra động đất mạnh hơn.

Khu vực A Lưới của thành phố Huế rải rác xuất hiện các trận động đất cấp độ nhỏ do nằm trên một đứt gãy địa chất đang hoạt động.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi hai trận động đất này./.

