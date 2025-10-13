Quảng Ngãi: Lại xảy ra động đất có độ lớn 3,6 tại Măng Bút

Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 13/10, một trận động đất đã xảy ra tại xã Măng Bút, Quảng Ngãi.

Trận động đất có độ lớn 3,6, rủi ro thiên tai cấp 0.

Cụ thể, trận động đất có độ lớn 3,6 xảy ra lúc 3 giờ 28 phút 4 giây (giờ Hà Nội) ngày 13/10, có tọa độ 14.860 độ Vĩ Bắc, 108.149 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trước đó, khoảng hơn 1 giờ sáng 6/10, một trận động đất có độ lớn 4,9 đã xảy ra tại xã Măng Bút, Quảng Ngãi; rủi ro thiên tai cấp 1.

Cũng trong hai ngày 5-6/10, đã có hàng chục trận động đất nhỏ xảy ra tại khu vực này.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất), đây là trận động đất kích thích.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông trước đây), trong đó những trận động đất gây rung chấn diện rộng. Lớn nhất là trận động đất trưa 28/7/2024 có độ lớn 5,0.

Ông Nguyễn Xuân Anh đánh giá "động đất kích thích" là nguyên nhân gây ra các trận động đất trong những năm gần đây ở tỉnh Kon Tum (cũ).

"Theo các nghiên cứu sơ bộ, dự báo động đất ở Kon Tum (cũ) vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới nhưng độ lớn khó có khả năng lớn hơn 5,5. Tuy nhiên, vẫn cần triển khai ngay các nghiên cứu chi tiết hơn để đánh giá hoạt động động đất ở khu vực này," ông Xuân Anh nhận định./.

