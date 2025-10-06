Quảng Ngãi rà soát thiệt hại sau động đất, ổn định đời sống người dân

Ngày 6/10, Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo các xã Măng Bút, Măng Đen, Kon Plong rà soát thiệt hại ban đầu phát sinh sau dư chấn do động đất, khắc phục sớm các thiệt hại, ổn định đời sống người dân

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, đêm 5/10 và sáng ngày 6/10 tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 2 trận động đất. Trong số đó, trận động đất lúc 1 giờ 28 phút 42 giây ngày 6/10 có độ lớn 4.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,871 độ vĩ Bắc, 108,130 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Cấp độ rủi ro thiên tai 1.

Thông tin cảnh báo động đất được đăng tải trên website http://igp vast.vn/. Ngay sau các trận động đất xảy ra, Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Quảng Ngãi đã thông tin, thông báo và đề nghị Ủy ban nhân dân các xã Măng Bút, Măng Đen, Kon Plong kiểm tra, rà soát tình hình ảnh hưởng trên địa bàn, báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Tại xã Măng Bút, do rung chấn, một số điểm trường trên địa bàn bị nứt tường, rơi ngói. Cụ thể tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2 khu nhà hiệu bộ bị hư hỏng hoàn toàn mái ngói tầng 2 (hiện tại có 1 lớp mẫu giáo (36 học sinh) và 1 phòng máy tính gồm 28 máy phục vụ hoạt động dạy học cho 100 học sinh cấp tiểu học); động đất khiến khối phòng ở học sinh bán trú của 60 em học sinh bị nứt cấu trúc tường; 5 phòng ở giáo viên mái ngói phía sau có hiện tượng xô lệch và gãy cấu trúc mái.

Tại các điểm trường Đắk Chun, Đắk Lanh có 2 phát hiện nứt gãy cấu trúc liên kết giữa tường và các cột cấu trúc của các tường bao quanh sau rung chấn.

Tại thôn Rô Xia, xã Măng đen, động đất khiến nhà ở của 2 hộ dân ông A Háo và ông A Liên bị nứt nền nhà, tường nhà ở (nhà khung gỗ, tường xây); 1 phòng học Mầm non, 1 phòng học tiểu học bị nứt tường. Ngoài ra, một số vị trí nền đất trước nhà dân ở trong xã có vết nứt nhỏ.

Ủy ban nhân dân các xã Măng Bút, Măng Đen, Kon Plong đã tổ chức các Đoàn kiểm tra, đánh giá nhanh tình hình thiệt hại để đề xuất các biện pháp khắc phục.

Trước mắt, Trường Phổ thông dân tộc bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2 đã sắp xếp 60 học sinh bán trú học tại phòng Mỹ thuật và phòng Đọc sách. Trường tạm thời không tổ chức dạy học môn Tin học, tháo dỡ toàn bộ hệ thống máy tính để đảm bảo an toàn khi hệ thống mái bị hư hỏng.

Ủy ban nhân dân các xã Măng Bút, Măng Đen, Kon Plong đã chỉ đạo các thôn, các tổ dân phố và các đơn vị trên địa bàn tiếp tục theo dõi rà soát các thiệt hại phát sinh sau dư chấn nếu có./.

Hàng loạt trận động đất kích thích xảy ra tại Quảng Ngãi Động đất kích thích, thường có cường độ yếu hoặc trung bình, là một loại động đất xảy ra do hoạt động của con người, không do quá trình kiến tạo tự nhiên.