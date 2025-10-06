Động đất có độ lớn 4.9 tại Măng Bút, Quảng Ngãi, rủi ro thiên tai cấp 1

Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), khoảng hơn 1 giờ sáng 6/10, một trận động đất có độ lớn 4.9 đã xảy ra tại xã Măng Bút, Quảng Ngãi; rủi ro thiên tai cấp 1.

Cụ thể, lúc 1 giờ 28 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 5/10 khu vực này đã xảy ra trận động đất có độ lớn 4.9; tọa độ 14.871 độ Vĩ Bắc, 108.130 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ngay trong ngày 5/10, đã có 4 trận động đất liên tiếp xảy ra tại khu vực. Các trận có độ lớn từ 3.4 đến 4.3, độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Cũng trong nhiều ngày trước đó, quanh khu vực này xảy ra nhiều trận động đất rải rác; trong đó ngày 11/9, một trận động đất có độ lớn 4.5, độ rủi ro thiên tai cấp 1 đã xảy ra.

Theo Quyết định 18/2021/QĐ-TTG quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai của Thủ tướng Chính phủ, rủi ro thiên tai cấp độ 1 đối với động đất được xác định khi cường độ chấn động trên mặt đất quan trắc được từ cấp V đến cấp VI, xảy ra ở bất kỳ khu vực nào thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Mức độ thiệt hại, gây ảnh hưởng nhỏ với những thiệt hại hạn chế về người và tài sản, có thể được kiểm soát dễ dàng.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất), đây là trận động đất kích thích.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông trước đây), trong đó những trận động đất gây rung chấn diện rộng.

Lớn nhất là trận động đất trưa 28/7/2024 có độ lớn 5.0; trước đó ngày 23/8/2022 là trận động đất mạnh 4.7.

Ông Nguyễn Xuân Anh đánh giá, "động đất kích thích" là nguyên nhân gây ra các trận động đất trong những năm gần đây ở tỉnh Kon Tum (cũ).

"Theo các nghiên cứu sơ bộ, dự báo động đất ở Kon Tum (cũ) vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới nhưng độ lớn khó có khả năng lớn hơn 5.5. Tuy nhiên, vẫn cần triển khai ngay các nghiên cứu chi tiết hơn để đánh giá hoạt động động đất ở khu vực này," ông Xuân Anh nhận định./.

