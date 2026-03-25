Thanh Hóa: Khẩn trương cứu hộ tàu vận tải gặp sự cố tại cảng Long Sơn

Chiều 25/3, thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa cho biết trong lúc bốc dỡ 1.545 tấn cọc bêtông, một tàu vận tải bất ngờ bị thủng đáy, nước biển ồ ạt chảy vào khoang tàu.

Trước đó vào khoảng 11 giờ ngày 24/3, tàu vận tải Ngân Khánh 268 thuộc Công ty vận tải MIT, tải trọng 2.254 tấn, do ông Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1974, quê xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng.

Trong quá trình bốc dỡ hàng hóa, do sơ suất khi vận hành cần cẩu, dây cáp bị tuột khiến cọc bêtông rơi xuống làm thủng đáy tàu, nước tràn vào khoang gây ngập.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 9 thuyền viên, tàu đang chở 1.545 tấn cọc bêtông.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã khẩn trương điều động 10 cán bộ, chiến sỹ sử dụng xuồng cơ động nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Lực lượng Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, Cảng quốc tế Long Sơn, chủ tàu và các thuyền viên triển khai các biện pháp ứng phó sự cố, tổ chức hỗ trợ lai dắt tàu vào khu vực an toàn.

Các phương án như quây phao, thả vật liệu thấm dầu được triển khai kịp thời nhằm khống chế và hạn chế tối đa nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc./.

