Đà Nẵng: Khai mạc trưng bày chuyên đề Quốc hội, Hội đồng nhân dân với chủ quyền biển đảo

Sáng 3/3, tại thành phố Đà Nẵng, Nhà Trưng bày Hoàng Sa đã long trọng tổ chức Lễ chào cờ tháng Thanh niên và khai mạc trưng bày chuyên đề mang tên Quốc hội, Hội đồng nhân dân với chủ quyền biển đảo. Sự kiện có sự tham dự của ông Lê Tiến Công, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Đặc khu Hoàng Sa kiêm Giám đốc Nhà Trưng bày Hoàng Sa, cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và học sinh trường Trung học cơ sở Hoàng Sa.

Trong không khí trang nghiêm, toàn thể đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và đặc biệt là 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma ngày 14/3/1988 để quyết giữ từng tấc đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Không khí trang nghiêm tại Lễ Chào cờ tháng 3. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân dịp này, Nhà Trưng bày Hoàng Sa tổ chức trưng bày chuyên đề với chủ đề Quốc hội, Hội đồng nhân dân với chủ quyền biển, đảo, giới thiệu vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử trong việc ban hành chủ trương, chính sách, giám sát và quyết nghị các vấn đề liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Triển lãm nhằm góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và bồi đắp tình yêu quê hương, biển đảo trong cộng đồng. Không gian trưng bày giới thiệu đến công chúng 70 tư liệu, hình ảnh và văn bản pháp lý tiêu biểu, phản ánh quá trình xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên biển.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên và học sinh tham quan triển lãm. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tiến Công, Giám đốc Nhà trưng bày Hoàng Sa nhấn mạnh, từ bản Hiến pháp năm 1946 đến nay, Quốc hội Việt Nam luôn khẳng định nhất quán nguyên tắc chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Cùng với Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến tổ chức, hoạt động và nhân sự của bộ máy quản lý hành chính Đặc khu Hoàng Sa, thể hiện rõ trách nhiệm của địa phương.

Hoạt động nhằm mở đầu cho chuỗi sự kiện hưởng ứng các ngày lễ lớn của đất nước trong tháng 3, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc hội khóa I và chào đón cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đông đảo cán bộ, đoàn viên và học sinh gửi tình yêu biển đảo Tổ quốc đến với quần đảo Hoàng Sa thông qua bản đồ đặc khu Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Tại buổi lễ, các đại biểu và các em học sinh cũng đã cùng nhau thực hiện nghi thức Gửi thông điệp cho Hoàng Sa bằng việc dán những trái tim lên bản đồ Đặc khu Hoàng Sa, khẳng định niềm tin mãnh liệt rằng Hoàng Sa mãi mãi là phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam./.