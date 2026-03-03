Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Ngày 3/3, tại Hà Nội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức cung cấp thông tin chuyên đề nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh.

Trình bày chuyên đề "Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031," Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đánh giá toàn diện tình hình triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn cao điểm và định hướng công tác thông tin, tuyên truyền bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản triển khai chủ động, bài bản, theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được triển khai sớm, đồng bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác bầu cử, nhất là trong việc lập, rà soát, niêm yết danh sách cử tri.

Công tác nhân sự phục vụ 3 Hội nghị hiệp thương được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn; chất lượng nguồn nhân sự được nâng lên, số dư bảo đảm hợp lý, đúng quy định.

Các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập đúng hạn, bảo đảm tính kế thừa, ổn định. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai bài bản, có trọng tâm, sáng tạo, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận xã hội và niềm tin của cử tri đối với cuộc bầu cử.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội được triển khai đồng bộ, chủ động; các phương án bảo vệ bầu cử, nhất là bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin, không gian mạng được chuẩn bị từ sớm.

Bên cạnh kết quả đạt được, chuyên đề cũng chỉ ra một số khó khăn như: Phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong bầu cử lần đầu triển khai, hệ thống chưa ổn định, còn phát sinh lỗi; công tác tuyên truyền ở một số nhóm đặc thù chưa thật sự sâu rộng...

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian cao điểm sắp tới, chuyên đề nêu rõ, gồm: tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hoàn thành tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri; rà soát, cập nhật chính xác danh sách cử tri; đẩy mạnh tuyên truyền; hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh; tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan; tổng hợp, công bố kết quả đúng thời hạn; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo; báo cáo tổng kết và xác nhận tư cách người trúng cử theo quy định.

Ông Nguyễn Hữu Đông cũng cho biết công tác thông tin, tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trước, trong và sau ngày bầu cử, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan có thẩm quyền; bảo đảm đúng định hướng chính trị, chính xác, kịp thời, toàn diện.

Các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban báo chí. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Nội dung tuyên truyền phải làm nổi bật ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; khẳng định quyền và trách nhiệm của công dân; phổ biến tiêu chuẩn đại biểu, nguyên tắc, quy trình bầu cử; giới thiệu đầy đủ danh sách và chương trình hành động của người ứng cử.

Báo chí cần tăng cường bài viết phân tích, bình luận chuyên sâu; phản ánh không khí phấn khởi, kỳ vọng của cử tri; biểu dương điển hình tích cực; lan tỏa tinh thần dân chủ, đoàn kết.

Đồng thời, chủ động đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc; định hướng dư luận kịp thời; phối hợp xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng; không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Trong ngày bầu cử, thông tin phải nhanh nhạy, chính xác về tỷ lệ cử tri tham gia, diễn biến tại các khu vực bỏ phiếu. Sau bầu cử, tập trung tuyên truyền kết quả, khẳng định thành công của cuộc bầu cử và củng cố niềm tin của nhân dân./.

