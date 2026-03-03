Đa dạng hóa các hình thức thông tin bầu cử tại các địa bàn biển, đảo

Ngày 3/3, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Long Hải, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thọ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 5 đại biểu Quốc hội khóa XVI và đơn vị bầu cử số 12, số 13 đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Đơn vị bầu cử số 5 đại biểu Quốc hội khóa XVI của Thành phố Hồ Chí Minh gồm 17 đơn vị hành chính cấp xã ven biển, hải đảo (khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ), trong đó có đặc khu Côn Đảo.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Long Hải, đại diện Ban Bầu cử đơn vị bầu cử số 5 cho biết, đơn vị đang quản lý khu vực có tổng dân số 650.497 người; qua rà soát và đối chiếu với dữ liệu dân cư quốc gia, tính đến ngày 2/3, khu vực này có 479.606 cử tri.

Các xã, phường và đặc khu Côn Đảo đã thành lập 364 tổ bầu cử tương ứng với 364 khu vực bỏ phiếu. Công tác niêm yết danh sách cử tri tại các điểm này đã hoàn tất trước ngày 3/2/2026 theo đúng tiến độ đề ra. Nhằm đảm bảo tính chính xác và kịp thời, Ban Bầu cử đơn vị bầu cử số 5 đã lập 3 đoàn công tác tập trung kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ diễn ra trước ngày bầu cử theo quy định pháp luật.

Là những địa bàn đặc thù ven biển, hải đảo, các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 5 còn nhiều thách thức trong công tác chuẩn bị bầu cử. Đặc khu Côn Đảo nằm xa đất liền khiến việc vận chuyển tài liệu, trang thiết bị và di chuyển thùng phiếu phụ đến các đảo nhỏ gặp không ít khó khăn.

Trong khi đó, các xã ven biển như Long Hải, Phước Hải, Xuyên Mộc, Hồ Tràm có lượng lớn cử tri là ngư dân thường xuyên đánh bắt xa bờ. Để đảm bảo quyền bầu cử của công dân, chính quyền địa phương đã phối hợp lực lượng biên phòng, công an và các đoàn thể đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động ngư dân tích cực tham gia thực hiện quyền công dân vào ngày 15/3/2026.

Điểm bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tại Nhà văn hóa Khu dân cư số 8, đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Đặc khu Côn Đảo đã niêm yết danh sách 6.112 cử tri tại 10 khu vực bỏ phiếu. Do dữ liệu dân cư chưa đồng bộ hoàn toàn và việc tra cứu của người dân đôi lúc còn khó khăn vì danh sách chưa sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, Ủy ban Nhân dân đặc khu đã thành lập tổ công tác chuyên trách để rà soát thường xuyên. Đặc khu cũng kiến nghị Thành phố hỗ trợ trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ in thẻ cử tri.

Đại diện đơn vị bầu cử số 12 đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Đức Tân, Bí thư Đảng ủy xã Ngãi Giao cho biết, đơn vị phụ trách 11 xã với hơn 263.000 cử tri tại 174 khu vực bỏ phiếu. Điểm sáng tại đây là việc đa dạng hóa các hình thức thông tin, từ hệ thống truyền thanh cơ sở, cổ động trực quan đến việc sử dụng các nền tảng số. Ban Bầu cử đơn vị bầu cử số 12 đã xây dựng các hình ảnh đồ họa (infographics) giới thiệu điểm bỏ phiếu trên fanpage địa phương để người dân dễ dàng tiếp cận.

Đánh giá cao sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của các địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, trong thời gian tới, các đơn vị cần rà soát lại toàn bộ nhân sự, kiện toàn các tổ chức bầu cử theo tiêu chí đúng người, đúng việc. Việc theo dõi di biến động cử tri, đặc biệt là khách vãng lai, phải được thực hiện thường xuyên.

Ông Thọ lưu ý việc tổ chức tại các điểm bỏ phiếu phải khoa học, bài bản, đảm bảo quy trình thuận tiện nhất cho cử tri nhưng phải tuyệt đối đúng pháp luật.

Để chuẩn bị tốt nhất cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương rà soát, lập danh sách, in thẻ cử tri, đảm bảo công tác này được tổ chức công khai, minh bạch và dân chủ. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ quyền lợi cử tri, tổ chức tốt “ngày hội non sông” 15/3/2026./.

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Nhiều đơn vị trên biển thực hiện bầu cử sớm Trên chuyến hải trình tới với Cụm Ba Kè, Tổ bầu cử đã tổ chức để các cử tri trên 4 tàu của Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mỏ Bạch Hổ bỏ phiếu bầu.